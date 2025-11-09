A 25 éves aktivista a bevándorlásellenes Alternative für Deutschland (AfD) nevű párt támogatója is, amelyet a német hatóságok korábban szélsőségesnek minősítettek.

Az influenszer állítása szerint politikai nézetei miatt üldözik őt Németországban: megfigyeli őt a titkosszolgálat és áldozata az állami média rágalmazásainak is. Emellett pedig az antifától is halálos fenyegetéseket kapott.

Seibt emellett egy levelet is közzétett, amely a német belbiztonságtól származik, és amelyben dokumentálják tevékenységének nyomon követését, ami szerinte arra késztette, hogy menedékjogot kérjen

– írja a Washington Post.

Naomi Seibt-nek jelenleg több mint 459 ezer követője van az X-en és 112 ezer feliratkozója a YouTube-on. Állítása szerint általános kapcsolatban van Elon Musk-kal. Korábban többször is kritizálta a befogadó bevándorláspolitikát.

Seibt október 30-án találkozott Anna Paulina Luna képviselővel, aki nyilatkozatában kijelentette, hogy „személyesen segíti” Seibt menedékjog iránti kérelmét, és ügyét Marco Rubio külügyminiszter elé terjeszti.