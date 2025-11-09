A 25 éves aktivista a bevándorlásellenes Alternative für Deutschland (AfD) nevű párt támogatója is, amelyet a német hatóságok korábban szélsőségesnek minősítettek.
Az influenszer állítása szerint politikai nézetei miatt üldözik őt Németországban: megfigyeli őt a titkosszolgálat és áldozata az állami média rágalmazásainak is. Emellett pedig az antifától is halálos fenyegetéseket kapott.
Seibt emellett egy levelet is közzétett, amely a német belbiztonságtól származik, és amelyben dokumentálják tevékenységének nyomon követését, ami szerinte arra késztette, hogy menedékjogot kérjen
– írja a Washington Post.
Naomi Seibt-nek jelenleg több mint 459 ezer követője van az X-en és 112 ezer feliratkozója a YouTube-on. Állítása szerint általános kapcsolatban van Elon Musk-kal. Korábban többször is kritizálta a befogadó bevándorláspolitikát.
Seibt október 30-án találkozott Anna Paulina Luna képviselővel, aki nyilatkozatában kijelentette, hogy „személyesen segíti” Seibt menedékjog iránti kérelmét, és ügyét Marco Rubio külügyminiszter elé terjeszti.
Jelenetősen átalakul az időjárásunk a klímaváltozás miattÉrdekes megvilágításba került egy új tanulmányban a jégesők és a zivatarok kialakulása. A felmelegedés, a klímaváltozás megváltoztatja még ezeket is. Vannak rémisztő részletek.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!