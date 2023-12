Egy idős francia pár a valós érték ismeretének hiányában 150 euróért (57 ezer forint) adott el egy afrikai maszkot egy ócskásnak, aki a valójában nagyon is értékes műtárgyért 4,2 millió eurót (1,6 milliárd forint) kapott később egy árverésen.

A 88 éves férfi és 81 éves felesége a 2021-es eladás érvénytelenítésére pert indított, amelyet a dél-franciaországi Alés városának bírósága végül visszautasított.

Az ítélet indoklása szerint a használtcikk-kereskedő, akinek a házaspár eladta a felgyülemlett régi limlomokat, nem rendelkezett szakismeretekkel műtárgyakról, vagyis nem csapta be a tulajdonosokat.

Az eladók azonban tudatában voltak annak, hogy férfiágon a nagyapa, aki egykor kormányzói tisztséget látott el Afrikában, a szóban forgó maszkot más tárgyakkal együtt 1900 körül vitte Franciaországba. A pár mindemellett elmulasztotta elvégeztetni a tárgyak értékbecslését.

The Ngil mask, made by the Fang people of Gabon, is believed to be one of only about 10 in the world. https://t.co/mEFuAoZGSQ