Több mint száz nappal Donald Trump második beiktatása után a Fehér Ház keleti szárnya – hagyományosan a first lady terepe – csendes és szokatlanul üres. Melania Trump, az Egyesült Államok 45. és 47. elnökének felesége, csak elvétve mutatkozik nyilvánosan, jelenléte alig érzékelhető Washingtonban – írja a The New York Times.

A Fehér Ház személyzete is csak találgat: az utóbbi három hónapban alig néhány napot töltött az elnöki rezidencián, míg ideje nagy részét állítólag New York-i lakásában vagy a floridai Mar-a-Lagóban tölti.

Egyesek szerint ez szándékos döntés: Melania nem kér a politikai csatározásokból, a nyilvános szereplésekből, és különösen nem akarja újraélni a 2017 és 2021 közötti első ciklus nyomasztó árnyait. Édesanyja halála és fia, Barron felnövése láthatóan erősen befolyásolja döntéseit. Melania önazonosítása továbbra is elsősorban anyaként jelenik meg, még akkor is, ha fia már egyetemista.

Mások szerint a távolmaradása több, mint egyszerű visszavonultság – inkább figyelmeztető jel, ami az elnöki házasság dinamikájáról, a Fehér Ház belső működéséről és az amerikai elnöki szerep változó természetéről árulkodik. Egy dolog biztos: az, hogy Melania Trump hol van – vagy hol nincs –, ma már nem csupán a bulvársajtó kíváncsiságát kelti fel, hanem politikai és kulturális jelentőséggel is bír.

Bár Melania Trump visszavonult a nyilvános szerepléstől, tudatosan építi saját márkáját. A nemrég piacra dobott $MELANIA kriptovaluta-token lehetőséget ad rajongóinak a támogatásra, neki pedig bevételszerzésre a digitális térben. Emellett egy 40 millió dolláros Amazon-dokumentumfilm is készül róla, amely várhatóan új megvilágításba helyezi életét és szerepét. Ezek a lépések azt mutatják, hogy Melania a reflektorfénytől távol, de aktívan formálja saját narratíváját.