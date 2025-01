Donald Trump után most már a felesége, Melania Trump is elindította a saját kriptovalutáját, a friss mémcoint pedig „meglepő módon” MELANIA névre keresztelte.

Vasárnap este már 10 dollár fölött kereskedtek a semmiből életre hívott digitális fizetőeszközzel.

A leendő amerikai first lady férje beiktatás előtt egy nappal jelentette be a Solana blokkláncát használó új kriptodeviza piacra dobását.

A Trump család legkurrensebb tokenjének honlapján az olvasható, hogy a kriptopénz 5 százaléka lesz elérhető nyilvános forgalomban. Az is kiderül, hogy a MELANIA mémérmének nem célja, hogy befektetésként vagy értékpapírként használják.

Melania Trump coinja egy szempillantás alatt elérte a csaknem kétmilliárd dolláros kapitalizációt, piaci összértéket, majd férje hétvégén debütált digitális eszközét is egy időre bedöntötte.

A hamarosan beiktatásra kerülő amerikai elnök pénteken jelentette be, hogy elindítja saját magáról elnevezett kriptóját, mely a TRUMP névre hallgat. Másnapra a piaci kapitalizációja 25 milliárd dollárra rúgott. Egy időre be is döntötte a száguldó TRUMP árfolyamát.

Ezzel a Coingecko adatai szerint a volt modell kriptója is bejutott a top 100 közé az eszközosztályon belül, miközben a napokban a 70 dolláros árfolyamot is elérő TRUMP coin árfolyama 50-60 dollár körül mozog, amivel a top 20 kriptó egyikévé avanzsált.

A Trump család által kibocsátott kriptopénzek a mémcoin kategóriába sorolhatók – emlékeztet a kriptoakademia.com. A hasonló, online trendeken, „viccen” vagy mémeken alapú kriptovaluták (pl. Dogecoin, Shiba Inu, Pepe) főként spekulációs célt szolgálnak, követőik a közösségi, márka- vagy politikai szimbolikus értéküket veszik figyelembe a vásárlásuknál vagy eladásuknál. Összességében a mémalapú kriptopénzek lényege elsősorban a marketing, a spekulatív kereskedés és az adott híresség vagy jelenség támogatása vagy „ünneplése”. Ezek a projektek a magas kockázati kategóriába tartoznak – figyelmeztetnek.