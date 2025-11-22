Marjorie Taylor Greene, az amerikai politikai színtér egyik legvitatottabb, a MAGA-közösségből ismert szereplője, váratlanul lemondott kongresszusi mandátumáról.

Greene pénteken hozta nyilvánosságra döntését, amely komoly visszhangot váltott ki.

A politikus, aki egykor Donald Trump meghatározó támogatójaként szerzett hírnevet, most azt mondta, hogy a jelenlegi kongresszusi környezetben nem tudja tovább hatékonyan képviselni az értékeit.

A bejelentés gyors és határozott volt, egyértelmű üzenetet küldve arról, hogy a jobboldali táboron belüli nézetkülönbségek sokkal mélyebbek, mint azt korábban gondolták.

A georgiai kongresszusi képviselő, Donald Trump egyik legmegbízhatóbb védelmezője, szüntelenül követelte a Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.

Miután az amerikai elnök „árulónak” bélyegezte, a távozását bejelentő videóban azt mondta: „Nem vagyok hajlandó »megtépázott feleség« lenni, abban a reményben, hogy minden elmúlik és jobb lesz.”

Trump, aki azzal fenyegetőzött, hogy egy republikánus kihívót támogat Greene megbuktatása érdekében, az ABC Newsnak adott interjújában „nagyszerű hírnek nevezte a lemondását az ország számára”.

Greene kilépése a képviselőházból egyúttal tükrözi a párton belüli éles különbségeket. Az elmúlt időszakban egyre inkább elterjedtek az összetűzések a keményvonalas MAGA-irány és a mérsékeltebb konzervatívok között. Greene nyíltan bírálta azokat, akik szerinte elfordultak a Trump által képviselt irányvonaltól, így nem meglepő, hogy végül úgy döntött, nem kíván tovább résztvenni a politikai játszmákban. Ez a lemondás nem csupán személyes döntés, hanem egy politikai jelzés, hogy a republikánus jobboldalon erősödnek a radikálisabb hangok.

Az ország egyik legmegosztóbb politikusának távozása átformálhatja a jobboldali politikai színteret. Egyelőre kérdéses, hogy ki töltheti be Greene pozícióját, és hogy a párt képes lesz-e egységesebb irányba mozdulni, vagy tovább mélyülnek a belső viták – írja az AP News.