Hivatalosan is megerősítette az amerikai Pénzügyminisztérium, hogy a Paks II. atomerőmű-beruházás mentességet kapott az orosz érdekeltségeket érintő amerikai szankciók alól. A tárca Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) honlapján közzétették az erről szóló dokumentumot – írta meg a 24.hu.

Ez lehetővé teszi, hogy a paksi beruházásban orosz pénzintézetek és vállalatok, így például a Gazprom vagy az Orosz Föderáció Központi Bankja is részt vehessen.

A dokumentum kiemeli azokat a tevékenységeket, amelyek továbbra is tilosak maradnak az orosz résztvevők számára. Például a pénzeket nem kezelhetik amerikai bankokon keresztül, és az Egyesült Államokban lévő lefoglalt vagyonukat nem hozhatják ki az országból.

Orbán Viktor korábban bejelentette, hogy Donald Trumppal történő tárgyalásán megegyeztek a korlátlan időre szóló magyar mentességről az orosz energiával kapcsolatos amerikai szankciókkal kapcsolatban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig tegnap arról beszélt, hogy a mentesség a péntektől érvényessé vált.