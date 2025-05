A lengyel nemzet jövőjével kapcsolatos, élesen eltérő víziókat képviselő elnökjelöltek számára nagy a tét, és hasonlóképp gondolják a közel 38 millió lakosú ország polgárai, a fővárosban ugyanis vasárnap több tízezer, illetve egyes becslések szerint százezernél is több ember vett részt a politikai tüntetéseken – számolt be vasárnap a The Guardian.

A június 1-jei elnökválasztás második fordulója a közvélemény-kutatások szerint várhatóan szoros és jelentős eredményeket hoz, miután az egy héttel ezelőtti, első fordulóban a kezdeti 13 jelöltből álló mezőny két politikusra szűkült: a konzervatív-liberális Rafał Trzaskowskira és a jobboldali Karol Nawrockira.

A lengyelek arról döntenek, hogy a Tusk-kormány folytathatja-e a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása és az európai együttműködés felé vezető útját, vagy a populista PiS párt az elnökjelöltjén keresztül blokkolja ezt, és ellenőrzés alatt tartja az Alkotmánybíróságot, illetve továbbra is kegyelmet ad a bűnöző és elítélt PiS-politikusoknak, ahogyan azt Andrzej Duda elnök már tette – foglalja össze a Süddeutsche Zeitung.

A végeredményt viszont egyelőre lehetetlen megjósolni, ezért a véghajrában mindkét jelölt azoknak a szavazóknak udvarol, akik az első fordulóban közel 15 százalékkal elvérzett, szélsőjobboldali libertárius Sławomir Mentzent támogatták.

Regionális nagyhatalmat, uniós utat ígér

Vasárnap az egyik menet élén az 53 éves Rafał Trzaskowski, Varsó EU-párti polgármestere haladt, aki képzett tolmács, és például támogatja az abortuszjogokat, az LMBTQ+ befogadást.

Trzaskowski Donald Tusk lengyel miniszterelnök közeli politikai szövetségese, aki 2023 vége óta vezeti a centrista koalíciós kormányt.

A politikus a Guardian tudósítása szerint hatalmas tömeg előtt tartott beszédében ismertette a befogadó Lengyelországról alkotott elképzeléseit, és megfogadta, hogy segíteni fogja az ipar fejlesztését, miközben az ország folytatja gazdasági átalakulását regionális gazdasági és katonai hatalommá.

A német beszámolók szerint a politikus felvonult szavazói azzal érveltek jelöltjük mellett, hogy az "EU-ban akarnak maradni", illetve például nem akarnak egy olyan elnököt, aki évekkel ezelőtt vállaltan részt vett "huligánverekedésekben", és megkérdőjelezi Ukrajna NATO- és EU-tagságát.

Trump támogatottja lehet a nép hangja

Ezzel a Varsó egy másik részén szintén nagy tömegben felvonult hívei előtt beszéde mondó, 42 éves Karol Nawrockira utaltak, aki konzervatív történész és egykori bokszoló.

Nawrockit a nemzeti konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatja, amely 2015 és 2023 között irányította Lengyelországot.

A jobboldal jelöltje jelenleg az állami Nemzeti Emlékezet Intézetét vezeti, amely a Jog és Igazságosság populistái alatt a lengyel történelem nacionalista változatainak népszerűsítéséről vált ismertté.

Donald Trump támogatását is élvezi: a Fehér Ház a hónap elején hozta nyilvánosságra azokat a fényképeket, amelyeken Nawrocki az Ovális Irodában találkozik az USA elnökével, ami hallgatólagos, de félreérthetetlen jelzés Amerikából – jegyzi meg a francia lap.

A tüntetésen a jobboldal esélyese kijelentette: meggyőződése, hogy ő a nép hangja, míg riválisa nem alkalmas arra, hogy elnökként képviselje a lengyeleket, ráadásul választási kampányát „a németek és Soros György finanszírozzák" – mondta.