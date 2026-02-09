Robert Fico szlovák miniszterelnök feszült és elégedetlen volt a Szlovák Közszolgálati Rádió Szombati dialógusok című műsorában, ahol Matej Baránek műsorvezető több aktuális témában kérdezte. Az adásban Fico többször kritizálta a felhozott híreket, búcsúzóul pedig élesen bírálta a rádió által képviselt negatív hangvételt – írja a Paraméter.

Az adás úgy indult, hogy Baránek felolvasta azokat a híreket, melyekről kérdezni készült a kormányfőt, ám ő már az első pillanattól elégedetlennek tűnt.

„Ahogy hallgattam önt, szerkesztő úr, kedvem támadt felállni és elmenni. Egyetlen pozitív hír sincs, csak rosszak. Így még a Denník N-nél sem állítanák össze, de rendben. Végül is közszolgálati rádióban vagyunk, és meg kell szoknunk, hogy itt is azt a mintát követik, mintha Szlovákia egy nagy fekete lyuk lenne, ahol semmi sem működik”

– sérelmezte az Index szerint Fico.

Azon túl, hogy a miniszterelnök többször megjegyzéseket tett a műsorvezetőre és a felhozott témákra, az adás végén Fico így szólt Baránekhez: „Kérem, ne köpködjön már erre az országra. Nem igaz, hogy itt minden rossz lenne. Ez tisztán ellenzéki retorika.” Az adás lezárása után pedig így búcsúzott:

Szörnyű beszélgetés volt, szégyellheti magát! Tényleg, szégyellheti, amit ma itt lerendezett

– ezzel búcsúzott az adás lezárása után a kormányfő.