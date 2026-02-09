Rengeteg társasházban látni, hogy helyszűke miatt vagy pusztán kényelmi okokból sokan a közös lépcsőházakba, folyosókra pakolják a különböző holmijaikat: az áttelelő virágoktól kezdve a bicikliken, rollereken, babakocsikon át a szekrényekig igen sok mindent tárolnak ajtajukon kívül a lakók. Márpedig a tűzvédelmi szabályok pontosan kimondják, mit lehet a folyosókon tartani és mit nem. 

"Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el" – ismertette a Sonline.hu érdeklődésére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal. 

Az épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalon biztosítják a legalább 1,1 méter szélességet és az 1,9 méter szabad magasságot.

A növények természetesen nem akadályozhatják a tűzvédelmi berendezések működését.

Tilos azonban éghető anyagokat és nagyméretű tárgyakat a folyosón tárolni. 

Ezek közé tartoznak a

  •  kerékpárok,
  • rollerek,
  • babakocsik,
  • szekrények,
  • komódok és
  • egyéb éghető anyagok, tárgyak.

Azokat, akik az előírásokat megszegik, és a menekülési útvonalakat szabálytalanul leszűkítik, 20 ezer forinttól 800 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújthatják - hívták fel a figyelmet.