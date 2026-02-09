Rengeteg társasházban látni, hogy helyszűke miatt vagy pusztán kényelmi okokból sokan a közös lépcsőházakba, folyosókra pakolják a különböző holmijaikat: az áttelelő virágoktól kezdve a bicikliken, rollereken, babakocsikon át a szekrényekig igen sok mindent tárolnak ajtajukon kívül a lakók. Márpedig a tűzvédelmi szabályok pontosan kimondják, mit lehet a folyosókon tartani és mit nem.
"Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el" – ismertette a Sonline.hu érdeklődésére a Somogy Vármegyei Kormányhivatal.
Az épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalon biztosítják a legalább 1,1 méter szélességet és az 1,9 méter szabad magasságot.
A növények természetesen nem akadályozhatják a tűzvédelmi berendezések működését.
Tilos azonban éghető anyagokat és nagyméretű tárgyakat a folyosón tárolni.
Ezek közé tartoznak a
- kerékpárok,
- rollerek,
- babakocsik,
- szekrények,
- komódok és
- egyéb éghető anyagok, tárgyak.
Azokat, akik az előírásokat megszegik, és a menekülési útvonalakat szabálytalanul leszűkítik, 20 ezer forinttól 800 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújthatják - hívták fel a figyelmet.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!