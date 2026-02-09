Oroszország elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az ukrán kérdés megoldásával kapcsolatos együttműködésre, ám Washington új szankciókat vezet be Moszkva ellen – idézte az Index Szergej Lavrovot a TV BRICS-nek adott interjújából.

„Azt mondják nekünk, hogy meg kell oldani az ukrán problémát. Anchorage-ben elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát. Ha férfiasan közelítjük meg a dolgot, ők tették a javaslatot – mi pedig elfogadtuk, tehát a problémát meg kell oldani” – mondta az orosz külügyminiszter.

Lavrov úgy véli, Moszkva a javaslat elfogadásával teljesítette azt, amit az ukrán helyzet rendezése érdekében elvártak tőle, és elvileg megnyílt az út egy széles körű, kölcsönösen előnyös orosz–amerikai együttműködés előtt.

A valóságban azonban ennek az ellenkezője történik: gazdasági téren az Egyesült Államok inkább saját fölényének megerősítésére törekszik.

A külügyminiszter kiemelte, hogy Amerika ismét új szankciókat vezetett be, „háborút” folytat a tankerhajók ellen, és megpróbálja megtiltani Indiának és más orosz partnereknek, hogy olcsó és hozzáférhető energiaforrásokat vásároljanak.