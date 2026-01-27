Nem várt üzengetés bontakozott ki a szlovák miniszterelnök és a Tisza Párt elnöke között kedden. Magyar Pétert „Brüsszel-párti aktivistának” nevezte Robert Fico, és erre a Tisza elnöke úgy válaszolt, Fico fideszes propagandaszöveget terjeszt.

Az összekülönbözés előzménye, hogy Magyar Péter a Válasz Online számára adott interjújában múlt héten arra utalt, ha az előző parlamenti ciklus alatt felfüggesztették volna Fico mentelmi jogát, Magyarországra menekült volna.

„Amikor felfüggesztették majdnem a mentelmi jogát, és úgy tűnt, hogy mehet a dutyiba Robert Fico, akkor ott állt a magyar kormányzati autó a magyar oldalon, és várta, hogy hátha”

– fogalmazott az ellenzéki pártvezető.

A Telex emlékeztet, Magyar arra utalt, az akkor ellenzékben ülő Fico és három társa ellen még 2022 tavaszán, bűnszövetkezet létrehozása és más vádakkal indítottak büntetőeljárást: ezután az ügyészség kezdeményezte a politikus előzetes letartóztatásba helyezését is, de ehhez fel kellett volna függeszteni a mentelmi jogát, amit végül nem szavazott meg a parlament.

Az Új Szó arról ír, Fico egy sajtótájékoztatón mondta azt, hogy Magyar Péter egy Brüsszel-párti aktivista, aki hazugságokat terjeszt róla. A magyar politikus feltevését azért is tartja képtelenségnek, mert amikor a parlamentben szavaztak a mentelmi jogáról, „száz rendőr várt a pincében”, és ha máshogy is alakul a szavazás, az épületet sem hagyhatta volna el. Fico azt is elmondta, nem akar bővebben foglalkozni Magyar Péterrel.

„Hallom, Robert Fico szlovák miniszterelnök a fideszes propagandaszöveget átvéve üzenget és hazudik. Miniszterelnök Úr! A tények makacs dolgok. El a kezekkel a felvidéki magyaroktól!”

– replikázott válaszul Magyar Péter a Facebookon.