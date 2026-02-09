A Bloomberg értesülése szerint a kínai szabályozó hatóságok felszólították a helyik bankokat, hogy korlátozzák amerikai állampapír kitettségüket. Az indoklás egyszerű, a túl magas koncentráció önmagában kockázat, ráadásul a kötvénypiacokon nőtt a volatilitás. Az ajánlás részletezi: amely banknak nagy az amerikai állampapír állománya, azon csökkenteni kell, a többiek vásárolhatnak ugyan, de csak korlátozott mértékben.

Az új irányelv csak a piaci tranzakciókra vonatkozik, a bankok továbbra is vehetnek USA-állampapírokat, ha azok kínai állami tulajdonban vannak. Konkrét cél, hogy mennyire kellene csökkenteni Kína szerepét az amerikai adósságfinanszírozásban nincs és ehhez kapcsolódó céldátum sem került elő.

November végi adatok alapján Kína kezében 683 milliárd dollár (16 éves mélypont) értékben volt amerikai államkötvény, ebből 298 milliárd volt közvetlenül bankok kezében.

A hírre az előre borítékolható piaci reakciók történtek:

az amerikai deviza gyengült, az euró-dollár 1,186 fölé ment

a kötvényhozamok emelkednek, a 10-éves 4,24 százalékig

Kína korábban az USA fő hitelezője volt, mára Japán és az Egyesült Királyság is megelőzte.