Az idei téli olimpia alatt is pörögnek a sportfogadások, ám nem árt résen lenni. A nagy sportesemények mindig mágnesként vonzzák a csalókat – ez már a 2008-as pekingi olimpián is világosan látszott, amikor tömegesen jelentek meg a hamis jegyértékesítő oldalak. A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság idején pedig már tudatosan, előre felépített kampányokkal készültek az elkövetők. Azóta azonban a módszerek tovább fejlődtek: a támadások kifinomultabbá váltak, és egyre nehezebb őket első pillantásra felismerni.

Ma már nemcsak klasszikus adathalász e-mailekkel és hamis weboldalakkal kell számolni.

Előfordult olyan is, hogy állami hátterű támadók bénították meg egy olimpia informatikai rendszereit, miközben a csalók eszköztárába bekerültek az AI-alapú átverések és a deepfake-videók is.

A cél ugyanaz maradt: kihasználni a rajongók lelkesedését és érzelmeit.

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a csalók előszeretettel játszanak rá a „csak most, csak neked” típusú üzenetekre, valamint a szurkolók elszántságára. Sokak számára egy olimpiai döntő vagy egy világbajnoki meccs olyan élmény, amiért hajlandók kockázatot vállalni – ezt a hozzáállást használják ki az átverések során, akár jegyek, akár szállás vagy ajándéktárgyak ígéretével.

A leggyakoribb csalásformák közé tartoznak az adathalász üzenetek, valamint az ingyenes vagy „exkluzív” streaming linkekkel operáló csalik. Gyakran jelennek meg hamis olimpiai weboldalak is, amelyek jegyeket, szállást vagy last minute utazásokat kínálnak. Ugyanilyen veszélyesek lehetnek a nem hivatalos alkalmazás-áruházakból letöltött „olimpiai appok”, amelyek valójában adatlopásra szolgálnak, vagy akár kártékony szoftvert is tartalmazhatnak.

A csalók nem ritkán fizetett hirdetésekkel vagy manipulált keresőoptimalizálással juttatják előre oldalaikat a Google találati listáján.

Így amikor valaki egy olimpiai programra, jegyre vagy szállásra keres rá, könnyen a csalók által üzemeltetett, első helyen megjelenő oldalra kattinthat.

Az ESET szakértői szerint a legfontosabb szabály továbbra is az, hogy ragaszkodjunk a hivatalos forrásokhoz, és legyünk különösen óvatosak a „túl szép, hogy igaz legyen” típusú, illetve sürgető ajánlatokkal szemben. Emellett alapvető védekezési eszköz a szoftverek naprakészen tartása és egy megbízható antivírus program használata is – mert a sportélmény nem ott kezdődik, hogy adatainkat vagy pénzünket veszítjük el.