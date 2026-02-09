Ma délelőtt a X., XIV., XV., XVII., XX., XXI. és XXIII. kerületekben folytatják a munkát, a délutáni és az éjszakai beosztást a délelőtti előrehaladáshoz igazítva határozzák meg – számolt be hétfői Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely.

A főpolgármester emlékeztetett arra, „a Budapest Közút útellenőrei naponta ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő utakat, az elvégzett munkáról szóló napi kátyújelentést nyilvánosságra hozzuk a Városháza közösségi média felületein, valamint a budapestkozut.hu-n és a budapest.hu-n”.

Karácsony felidézte,

az utakban súlyos kárt tett az elmúlt hetek csapadékos és fagyos időjárása, „megsokszorozott kapacitással éjjel-nappal dolgoznak a kollégák”.

Ezzel a tempóval – ha az időjárás közbe nem szól újra – a hónap végére túl lehetnek a nehezén a főváros által kezelt több mint 1100 kilométernyi útszakaszon – ígérte Budapest első embere.