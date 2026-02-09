Június 2. és szeptember 29. között szezonális járatokat indít Budapest-Dubrovnik útvonalon a Ryanair. Szeptemberig hetente három, utána pedig kettő gép indul oda.

A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy a Wizz Air január 20-án bejelentette: június 8-tól kezdődően hetente három alkalommal indít járatokat Dubrovnikba Budapestről – írja az AIRportal.

Legutóbb a LOT lengyel légitársaság indított járatokat a dalmáciai üdülőhely és a magyar főváros között, amikor a koronavírus-járvány idején, 2020 júliusától szeptemberig heti járatokat üzemeltetett – írja az EX-YU Aviation News.

Az ír légitársaság eddig szerény növekedéssel számolt a volt jugoszláv területen, a vállalat további 14-17 heti járatot tervez a part menti repülőtérről bevezetni, ami közel 6600 további ülőhelyet jelent a csúcsidőszakban.

Nem ez az egyetlen nyári desztináció, amire a Ryanair ráindít: további járatokat indít a főszezonban Charleroi, Róma és Manchester irányába, valamint Krakkó, Poznan, London Stansted, Sandefjord, Bécs és Wroclaw felé is. Ezek a fejlesztések a korábban bejelentett budapesti és gdanski járatok mellett valósulnak meg.