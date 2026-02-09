A SPAR Magyarország egy tatabányai tesztüzletében új, kamerával felszerelt, mesterséges intelligenciát alkalmazó mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs osztályon. Az innovatív megoldás célja, hogy a vásárlás folyamata gyorsabbá, egyszerűbbé és pontosabbá váljon, miközben a modern technológiák szervesen épülnek be a mindennapi bevásárlási élménybe.

A pilotprojekt elindítását nemzetközi tapasztalatok alapozták meg: a technológiát Ausztriában már tesztelte az üzletlánc. A technológia kiterjesztésének gondolata szorosan illeszkedik ahhoz a kiskereskedelmi trendhez, amely az automatizáció, a digitalizáció és az AI-alapú megoldások fokozott megjelenését hozza.

A rendszer mesterséges intelligenciára épülő, offline objektumfelismerést alkalmaz: a kamera kizárólag akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre. A felismerés mélytanuló képosztályozási algoritmusok segítségével történik, amelyek a forma, szín és méret alapján azonosítják a zöldségeket és gyümölcsöket.

A megoldás működése a vásárlók számára is könnyen értelmezhető. Ideális esetben – például egy banán mérlegelésekor – a rendszer egyértelműen felismeri a terméket, így a kijelzőn mindössze egyetlen választható opció jelenik meg.

Kevésbé egyértelmű helyzetekben, például többféle alma esetén, a mérleg először a termékkategóriát azonosítja, majd a szóba jöhető fajták körére szűkíti a választási lehetőségeket. Ilyenkor a vásárlónak már csak azt kell kiválasztania, hogy pontosan melyik terméket helyezte a mérlegre. Ez a logika egyszerre gyorsítja a folyamatot és csökkenti a hibázás esélyét.

„Ez a fejlesztés jelentős lépés a SPAR Magyarország életében, ugyanakkor egy hosszabb innovációs folyamat fontos állomása is. A célunk az, hogy a modern technológiákat fokozatosan, a vásárlói élményt szem előtt tartva építsük be a mindennapi működésünkbe” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Hozzátette: a pilotprojekt lehetőséget ad arra, hogy valós környezetben, vásárlói visszajelzések alapján finomítsák a megoldást, mielőtt szélesebb körben is bevezetnék. A digitális rendszer öntanuló módon működik, azaz az új termékek felismerését a használat során, a vásárlói visszajelzések és manuális pontosítások alapján folyamatosan fejleszti.