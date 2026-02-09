Automatizált kamerákkal ellenőriznék Ausztriában, hogy engedéllyel vagy jogosulatlanul hajtanak be az autósok bizonyos városi zónákba - számolt be az osztrák közlekedési szabályok tervezett módosításáról az Auto Motor Sport.

Ha az indítványt elfogadják,

az új rendszer 2026. május 1-jén léphet hatályba.

A portál emlékeztetett arra, hogy az új szabályozással a „védett városi területeket”, így a történelmi belvárosokat, az iskolák környékét és a csendes lakóövezeteket akarják megóvni.

A kamerás rendszer tesztelése iránt egyébként már 25 ausztriai város érdeklődik, köztük Bécs, Linz, Graz, St. Pölten és Leoben is. Amennyiben beválik, más települések is követik példájukat.

Ami pedig a rendszer működését illeti: a kamerák minden behajtó autó rendszámát rögzítik, majd összevetik az adatokat az engedélyezett járművek listájával. Ebben a nyilvántartásban szerepelhetnek például a helyi lakosok, az áruszállítók vagy a mentők. Aki pedig engedély nélkül hajt be, az szabálysértést követ el, amiért a maximális bírság 726 euró (273 ezer Ft) is lehet.

A behajtási ellenőrzések a turisták és az ingázók járműveire is vonatkozni fognak, és azt a külföldiek sem úszhatják meg, mivel a kamerák a más országokban kibocsátott rendszámokat is felismerik.

Igaz, esetükben vélhetően kicsit lassabb lesz az ellenőrzési folyamat, mert míg az osztrák rendszámú autók esetében az ellenőrzés automatikusan zajlik a nemzeti adatbázis segítségével, addig a külföldi autók tulajdonosainál utólagos adatfeldolgozásra van szükség - írta meg a Blikk, azzal: ez sem ment meg senkit a bírságolástól.

Addig is, amíg élesedik a rendszer, nem árt ismerkedni azokkal az új közlekedési jelekkel, amelyek a kamerás ellenőrzésre hívják fel a figyelmet. Az érintett területeket egy olyan tábla jelzi majd, mint amilyen a klasszikus piros szegélyű tiltó tábla, csak benne a fehér háttér közepén egy fekete kamera szimbólum látható. Az útburkolatra pedig egy fehér kameraszimbólumot festenek fel.