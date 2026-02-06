Összegyűlt az a 350 ezer aláírás, amely szükséges ahhoz, hogy az államfő kiírhassa a szlovákiai előrehozott választásokat a parlamenten kívüli Demokraták párt szerint. Jaroslav Nad pártelnök, aki egyben a kezdeményezés vezetője, úgy fogalmazott, Szlovákiában az emberek 70 százaléka elégedetlen Robert Fico kormányával.

„Háromszázötvenezer állampolgár világos politikai üzenetet küldött a kormánynak, amelyet nem tudnak figyelmen kívül hagyni”

– idézi Nadot a denník.sk.

Nad szerint a referendum célja a kormány mandátumának idő előtti lezárása, a Speciális Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása, valamint Robert Fico életjáradékának eltörlése – írja a felvidéki Új Szó.

A formáció további aláírásokat is gyűjt még február végéig.

Szlovákiában az eredeti menetrend szerint 2027-ben tartanának országgyűlési választásokat, ám ezt nem várná meg a Ficót megbuktatni kívánó párt.

Juraj Seliga, a Demokraták alelnöke bízik benne, hogy Peter Pellegrini államfő nem szab gátat a népszavazás kiírásának. Legalább 350 ezer aláírás után már kiírhatja a referendumot az államfő, majd érvényessé akkor válik, ha az azon való részvétel meghaladja az 50 százalékot. A párt bejelentette egyúttal, hogy a többi ellenzéki párttal is tárgyalásokat folytatnak, hogy ösztönözzék a részvételt.