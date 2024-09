Már három szomszédunknál havazik, nálunk is megjöhet a fagy

Ausztriában, Szlovákiában, Romániában és Lengyelországban is havazott a hétvégén. Az osztrák hegyekben akár 30–40 centiméteres hó is leeshet. Itthon jellemzően 20 Celsius-fok alatt várható a legmelegebb órákban a hőmérséklet, a hét elején a hidegre hajlamos helyeken pedig akár fagyhat is a hajnali órákban.