Megtiltja az FAA a repülést a McDonnell Douglas MD-11 típussal, amíg a repülőgépek hajtóműgondoláinak és -pilonjainak átvizsgálása és korrekciója meg nem történik – írta az Airportal. Az USA Szövetségi Légügyi Hivatala a Louisville-ben történt katasztrófára reagált, amely során a bal oldali hajtómű és annak pilonja a nekifutás közben leszakadt a szárnyról.

Az FAA megállapította, hogy a típus összes példányán fennállhat vagy kialakulhat probléma. A jelenlegi csak egy ideiglenes intézkedés, a vizsgálat után a gyártó dolgozza ki a végleges javítások menetét.

A típust jelenleg már csak három amerikai áruszállító légitársaság üzemelteti, a FedEx , a UPS és a Western Global Airlines. A UPS és a FedEx pénteken közölte, hogy ideiglenesen leállítja MD-11F-flottáját.

A Boeing, amely a McDonnell Douglas gyárral 1997-ben történt egyesülése óta felelős az MD-11 típusért, szombaton azt javasolta az üzemeltetőknek, hogy ne repüljenek addig az ilyen gépeikkel, amíg el nem készül a részletes elemzés a katasztrófa kiváltó okáról.