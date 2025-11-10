Megtiltja az FAA a repülést a McDonnell Douglas MD-11 típussal, amíg a repülőgépek hajtóműgondoláinak és -pilonjainak átvizsgálása és korrekciója meg nem történik – írta az Airportal. Az USA Szövetségi Légügyi Hivatala a Louisville-ben történt katasztrófára reagált, amely során a bal oldali hajtómű és annak pilonja a nekifutás közben leszakadt a szárnyról.
Az FAA megállapította, hogy a típus összes példányán fennállhat vagy kialakulhat probléma. A jelenlegi csak egy ideiglenes intézkedés, a vizsgálat után a gyártó dolgozza ki a végleges javítások menetét.
A típust jelenleg már csak három amerikai áruszállító légitársaság üzemelteti, a FedEx , a UPS és a Western Global Airlines. A UPS és a FedEx pénteken közölte, hogy ideiglenesen leállítja MD-11F-flottáját.
A Boeing, amely a McDonnell Douglas gyárral 1997-ben történt egyesülése óta felelős az MD-11 típusért, szombaton azt javasolta az üzemeltetőknek, hogy ne repüljenek addig az ilyen gépeikkel, amíg el nem készül a részletes elemzés a katasztrófa kiváltó okáról.
A United Parcel Service N259UP lajstromjelű, 1991-ben gyártott McDonnell Douglas MD-11(F) típusú áruszállító repülőgépe a légitársaság 5X 2976 járatát teljesítette volna a Louisville-Muhammad Ali Nemzetközi Repülőtérről Honoluluba.
A helyszíni felvételek szerint a bal oldali szárny és hajtómű már a felszállást megelőző nekifutás során kigyulladt.
