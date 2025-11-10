Az Egyesült Államok Szenátusa a történelem leghosszabb kormányzati leállása után, 40 napos patthelyzetet követően 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely a kormányzati működést 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna. Ez úgy sikerült, hogy a demokraták egy kis csoportja a republikánusok oldalára állt, hogy megállapodást kössenek. A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége – tudósít a BBC.

Hét demokrata szenátor és egy független, akik általában a párttal együtt szavaznak, a szenátusi republikánusok oldalára álltak, hogy ezt a megállapodást keresztülvigyék.



Csak egyetlen republikánus szavazott a megállapodás ellen: a Kentucky állambeli Rand Paul. Korábban a kiadási kérdésekben elszakadt pártjától, és azt mondta, azért szavazott a törvényjavaslat ellen, mert az az államadósság növelését tartalmazta volna.

A szenátusi megállapodás teljes mértékben finanszírozza az amerikai hadsereg nagy részét, valamint a Mezőgazdasági Minisztériumot és a törvényhozási műveleteket a következő augusztusig. Januárig ideiglenesen finanszírozná az összes többi kormányzati programot is.

Ez viszont egy újabb kormányzati leállással járó összecsapást eredményezhet a jövő év elején.

Egyelőre a kormányzati dolgozók – akik kulcsfontosságú demokrata választókerületet alkotnak – újra fizetést kapnak.

A republikánusok – köztük Donald Trump – valószínűleg elégedettek lesznek az eredménnyel, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák a hosszabb távú törvényhozási tervek kidolgozását. Néhány demokrata pedig dühös amiatt, hogy kollégáik elfogadták ezt a megállapodást, mivel úgy vélik, hogy akik megszavazták, túl gyorsan engedtek.

A demokraták azt követelték, hogy a Trump-adminisztráció változtatás nélkül hosszabbítsa meg az állami támogatással működő, Barack Obama elnöksége idején elfogadott egészségbiztosítási reform, az úgynevezett Obamacare működését, és az abban szereplő kedvezmények rendszerét.

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzójának sajtóirodája „szánalmasnak” nevezte a megállapodást. Bernie Sanders vermonti független szenátor, aki korábban már indult a demokrata elnökjelöltségért, korábban azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy „szörnyű hiba lenne most engedni Trumpnak”. „Ez tragédia lenne az ország számára” – mondta. Mások védték a lépést, mondván, hogy engedményeket értek el az egészségügy kulcsfontosságú kérdésében.

Még van mit tenni.

A republikánus vezetők várhatóan módosítják az este elfogadott törvényjavaslatot, és csatolnak hozzá egy egész évre szóló költségvetési törvényjavaslat-csomagot, amelyben a tárgyalások során a „szakadár demokratákkal” állapodtak meg. Cserébe januárig ideiglenes finanszírozást kínálnak a kormányzati programokhoz. A Szenátusban további eljárási szavazások lesznek, amelyeket a megállapodás előrehaladását ellenző tagok késleltethetnek.

Csak ezt követően kerül a Képviselőház jóváhagyásra, mielőtt az elnök asztalára kerülne végső jóváhagyásra.

