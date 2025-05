Már régóta állt a fiókban az a törvénytervezet, amely megtiltja a 18 év alattiak házasságkötését és az unokatestvérek közötti házasságokat, s ezt most be is nyújtja az osztrák szövetségi kormány. A vonatkozó kormányjavaslatot a parlament elé terjesztik, és a tervek szerint még a nyári szünet előtt elfogadják – számol be az ORF.

A tilalom a kormány elképzelése szerint 2025 augusztusától lép életbe

– tolmácsolta Anna Sporrer (SPÖ) igazságügyi miniszter szerdai kormányülést megelőző szavait a 444.

A korra és rokonházasságra vonatkozó tilalom a bejegyzett élettársi kapcsolatokra ugyanígy vonatkozik.

Jelenleg Ausztriában 16 éves kortól is lehet házasságot kötni, ha a bíróság a fiatal kérelmére házasságképessé nyilvánítja. Ha a leendő házastárs már nagykorú, és a kiskorú alkalmasnak tűnik a házasságra, továbbá a törvényes képviselő beleegyezése is megvan, gyakorlatilag elhárul minden akadály. Most azonban véget vethetnek a gyermekházasságoknak.

A Statistik Austria adatai szerint meredeken csökken azon házasságok száma, amelyben legalább az egyik fél még nem töltötte be a 18. életévét. Bár 2015-ben még közel 50 ilyen esetet regisztráltak, 2024-re már hatra olvadt ez a szám.