A települési zöldfelületek tudatos tervezésével és kezelésével szeretné mérsékelni az allergia által okozott betegségterhelést egy osztrák-magyar határ menti együttműködés, amelyben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is részt vesz – írja az Infostart.

A cél az, hogy a jövőben a parkokba olyan növényeket telepítsenek, amelyek nem okoznak pollenallergiát, ugyanakkor ellenállóak a klímaváltozással szemben.

A légúti allergia Európában már népbetegségnek tekinthető, akár a lakosság 30-40 százaléka is érintett lehet. Folyamatosan emelkedik a betegek száma, de ezzel párhuzamosan az allergén növények száma is nő, és a pollenszezon is egyre hosszabb – mondta az InfoRádióban Magyar Donát, az NNGYK aerobiológusa.

A klímaváltozás kedvez az allergén növények terjedésének. Számos ilyen faj invazív, vagyis kiszorítja azokat az őshonos növényeket, amelyek kevésbé bírják a hőséget és a szárazságot. Egyes idegen fajok kifejezetten jól alkalmazkodnak az új körülményekhez – ilyen például a parlagfű, amely félsivatagos területekről származik, és kimondottan kedveli a forró, száraz időjárást.

A projekt szakmai koordinátora elmondta, az Ausztria és Magyarország határ menti területein megvalósuló programban elsősorban a városi zöldfelületek növényzetét próbálják úgy alakítani, hogy minél kevesebb legyen bennük az allergén növény. Ez ugyanis az elmúlt évtizedekben a várostervezés, a zöldfelületek tervezése során nem volt szempont, inkább a díszítőértéket nézték vagy a várostűrő képességet.

Ennek következményeként számos allergén növény került parkokba, sőt gyógyfürdők és gyógyhelyek környékére is. A mostani programban éppen ezekre a területekre fordítanak kiemelt figyelmet, hiszen ide az emberek gyógyulni érkeznek, nem pedig azért, hogy tovább romoljon az egészségi állapotuk.

A szakember hangsúlyozta: nem fák kivágásáról vagy növényirtásról van szó. A projekt célja, hogy tudományos alapokon nyugvó, hosszú távon fenntartható és biodiverzitást támogató városi zöldfelületek jöjjenek létre, amelyek egyszerre szolgálják az emberek egészségét és a természeti környezetet.