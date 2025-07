Az áramkimaradásnak jelentős következményei vannak már most is, hiszen emberek ragadtak bent liftekben, illetve több fontos műtéthez használt gépet is tartalék áramforrásra kellett kapcsolni – írja a Telex.

Jelenleg áramszünet van Prágában, Csehország középső részén, Ústí nad Labem, Liberec és Hradec Králové régióban. Az áramtól függő tömegközlekedési eszközök, illetve számos vonat is leállt. Az áramszolgáltatók jelenleg is dolgoznak a helyzeten. A prágai repülőteret nem érinti az áramkimaradás, az autópálya-alagutak pedig továbbra is nyitva vannak

– mondta el Petr Fiala cseh kormányfő, X-en közzétett bejegyzésében.

Az ország villamos hálózatát felügyelő vállalat (CEPS) rövid közleménye szerint a péntek délben bekövetkezett áramkimaradás okát azóta már feltárták. Egy fázisvezető romlott el, ami két fontos elosztóközpontot kötött össze. A hiba miatt további al-elosztóközpontok is leálltak. A hírportál szerint a 8 leállt központból 5 működése már újraindult.

Két férfi próbál üzembe helyezni egy áramfejlesztő generátort a közép-csehországi Benesovban 2025. július 4-én. Az országos villamos hálózatot felügyelő vállalat, a CEPS közlése szerint délelőtt áram nélkül maradt Csehország jelentős része Kép: MTI / AP, Petr David Josek