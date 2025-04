Teljes gyászban Spanyolország: halálos áldozatokat és milliárdos veszteséget okozott az áramszünet

A hétfői áramkimaradás 1,6 milliárd eurós gazdasági kárt okozott – a sötétségben állt az ipar, a boltok, sőt még a metrók is, miközben a szakértők a valós veszteséget ennél is magasabbra becsülik. Több halálos áldozatot is követelt az áramszünet.