A repülőgép-hordozó anyahajók csoportja, élén a világ legnagyobb repülőgép-hordozójával, a USS Gerald R. Forddal (CVN 78), áthaladt az Anegada-szoroson és november 16-án belépett a Karib-tengerre a Venezuelában egyre fokozódó feszültség következtében – írja a Ria Novosztyi.

Október végén a Pentagon vezetője, Pete Hagert parancsot adott a Gerald Ford repülőgép-hordozó anyahajó csoportnak, hogy álljon az Egyesült Államok Közép- és Dél-Amerikai Parancsnokságának rendelkezésére. ”

Az Egyesült Államok a karib-tengeri térségben való katonai jelenlétét a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel indokolta. Szeptemberben és októberben már többször is bevetették fegyveres erőiket, hogy a venezuelai partok közelében megsemmisítsék azokat a hajókat, amelyek állítólag kábítószert szállítottak.

Az amerikai NBC televíziós csatorna szeptember végén arról számolt be, hogy az amerikai fegyveres erők különböző lehetőségeket vizsgálnak a venezuelai kábítószer-kereskedők elleni csapások végrehajtására. Novemberben Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnök napjai államfőként meg vannak számlálva, ugyanakkor biztosította az embereket, hogy Washington nem tervez háborút Caracasszal.