Megjött végre a jogerős írásbeli ítélet a Fővárosi Törvényszéktől, amely Budapestnek adott igazat a kormánnyal szemben: 2023-ban a kormány jogellenesen vett el Budapesttől mintegy 28 milliárd forintot szolidaritási hozzájárulás címén. Az ítélet szerint a kamatok összege, mintegy 6 milliárd forint már most visszajár, a többiért pedig Budapest pert indít a kormánnyal szemben, írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

Ez a hír nem csak önmagában érdekes, hanem a rákosrendezői fejlesztés kapcsán is. Még tavaly tavasszal megállapodás született Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, amelynek keretében ötmilliárd eurós óriásberuházással új városrész épülhet Rákosrendező vasútállomás környékén.

Idén januárban aztán felpörögtek az események, hiszen az előbbieknek megfelelően a rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet adott el az állam nettó 50,9 milliárd forintos vételáron, a fejlesztést az Eagle Hills csoport valósítja meg.

Majd jött az újabb csavar, hiszen a főváros miután megvizsgálta a szerződést, rájött, hogy elővásárlási joga van a terület megvételére, és ezzel élni is fog. Mint a főpolgármester elmondta: 12,7 milliárd az előleg, amellyel elindítható Rákosrendező főváros által történő megvásárlása. A szóban forgó teljes 50,9 milliárd forintot pedig 2039-ig kell befizetni, vagyis arra ráérnek még.

De honnan lenne pénz? Itt is van egy érdekes csavar, hiszen a főpolgármester azt állította, hogy a Fővárosi Törvényszék döntése alapján a Magyar Államkincstár jogellenesen inkasszálta a főváros számlájáról a 2023-as szolidaritási hozzájárulást, ezért 28,3 milliárd forint és annak kamatai visszajárnak Budapestnek.

Erre a Magyar Államkincstár úgy reagált, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság korábban kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg. Vagyis a bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére.

Most azonban még egy fordulat jött: a bíróság döntése miatt Karácsony Gergely értelmezése szerint visszajár a fővárosnak a 6 milliárd forintnyi kamat, illetve indulhat a per a 28 milliárd forintért. Vagyis, ha nyer Budapest vezetése, akkor azt is Rákosrendezőre fordíthatja, hiszen élni kíván az elővásárlási jogával.

Még egy korábbi Fővárosi Közgyűlésen két mini-Dubajra vonatkozó előterjesztést is megvitattak a képviselők. Karácsony Gergely a képviselők hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a Budapesti Közművek gyakorolja az elővásárlási jogát Rákosrendezőn. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője pedig azt szerette volna, hogy a főváros a lakhatási válságot enyhítő lakónegyed- és közparkfejlesztést valósítson meg a területen. A közgyűlés végül 23 igen, 10 nem szavazat mellett felhatalmazta a BKM-et az elővásárlási joga gyakorlására.

Indulhat a per, vagyis folytatódhat a szappanopera.