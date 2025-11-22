Nemzetközileg elismert irodák is bekerültek azok közé a tervezőcsapatok közé, amelyek részt vehetnek Rákosrendező jövőjének alakításában. A 16 kiválasztott társulás a következő hónapokban dolgozhatja ki az új, többfunkciós városrész lehetséges koncepcióit – írta meg a Magyar Építők.

A tervpályázat kétlépcsős. Az első fordulóban jelentkezők értékelése lezárult, és a referenciák alapján kiválasztott 16 tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy részletesebb terveket készítsen. A pályaműveket január 27-ig kell leadniuk.

A továbbjutó 16 társulás teljes listája:

4 plusz Kft.

- Korényi és Társai Építész Kft.

- IDEFIX landscape architecture

- VOIDS

ADEPT Aps

- KÖZTI Zrt.

ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH

- ARCHI-KON Kft.

- RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

Atelier Kempe Thill Architects and Planners

- DOGMA Architects

- Mókembé Kft.

- NART Építész Műterem Kft.

- Bollinger+Grohmann Engineers Kft.

- Periféria Közpolitika és Kutatóközpont Kft.

- Újirány Tájépítész Kft.

Bjarke Ingels Group A/S

- Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft

CHYBIK + KRISTOF

- Arup Group Limited

- NAUTES Építészműterem Kft.

- Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH

- Gumuchdjian Architects LLP

- HMBCJ GmbH (Demografik)

Coldefy ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES

- CITYFöRSTER | Brehm Hansen Niehüser Nolting Richter Seidel Sobota Partnerschaft mbB Architekten

- Sporaarchitects Kft.

- TREIBHAUS Landschaftsarchitektur Hamburg

- Marko and Placemakers s.r.o.

Estudio Lamela

- EZQUIAGA ARQUITECTURA

- SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L

- SZÁNTÓ & MIKÓ Építészek Kft.

- Grant Partnership Limited

Fernezelyi Kft.

- Clément Blanchet Architecture

- Gustafson Porter + Bowman LLP

Foster + Partners Limited

- Townshend Landscape Architects Limited

- Buro Happold Limited

- BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda

MCXVI Kft.

- Czirják Szabó Kft.

- 4D Tájépítész Iroda Kft.

- LAND LAB, laboratorio de paisajes SLP

- Mobil City Bt.

- con.sens verkehrsplanung zt gmbh

- StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH

MICA Architects

- WXY+architecture+urban design (USA, Rob Daurio)

MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME

- LAN S.A.R.L D’ARCHITECTUR

S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI

- GUBAHÁMORI Kft.

- RJZS Architects Kft.

- Soóki-Tóth Gábor Csaba e.v.

Superwien urbanism zt gmbh

- Építész Stúdió Kft.

- Objekt Tájépítész Iroda Kft.

Urban Agency Aps

- Lépték-Terv Kft.