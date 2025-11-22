Nemzetközileg elismert irodák is bekerültek azok közé a tervezőcsapatok közé, amelyek részt vehetnek Rákosrendező jövőjének alakításában. A 16 kiválasztott társulás a következő hónapokban dolgozhatja ki az új, többfunkciós városrész lehetséges koncepcióit – írta meg a Magyar Építők.
A tervpályázat kétlépcsős. Az első fordulóban jelentkezők értékelése lezárult, és a referenciák alapján kiválasztott 16 tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy részletesebb terveket készítsen. A pályaműveket január 27-ig kell leadniuk.
A továbbjutó 16 társulás teljes listája:
4 plusz Kft.
- Korényi és Társai Építész Kft.
- IDEFIX landscape architecture
- VOIDS
ADEPT Aps
- KÖZTI Zrt.
ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH
- ARCHI-KON Kft.
- RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
Atelier Kempe Thill Architects and Planners
- DOGMA Architects
- Mókembé Kft.
- NART Építész Műterem Kft.
- Bollinger+Grohmann Engineers Kft.
- Periféria Közpolitika és Kutatóközpont Kft.
- Újirány Tájépítész Kft.
Bjarke Ingels Group A/S
- Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft
CHYBIK + KRISTOF
- Arup Group Limited
- NAUTES Építészműterem Kft.
- Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH
- Gumuchdjian Architects LLP
- HMBCJ GmbH (Demografik)
Coldefy ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
- CITYFöRSTER | Brehm Hansen Niehüser Nolting Richter Seidel Sobota Partnerschaft mbB Architekten
- Sporaarchitects Kft.
- TREIBHAUS Landschaftsarchitektur Hamburg
- Marko and Placemakers s.r.o.
Estudio Lamela
- EZQUIAGA ARQUITECTURA
- SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L
- SZÁNTÓ & MIKÓ Építészek Kft.
- Grant Partnership Limited
Fernezelyi Kft.
- Clément Blanchet Architecture
- Gustafson Porter + Bowman LLP
Foster + Partners Limited
- Townshend Landscape Architects Limited
- Buro Happold Limited
- BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda
MCXVI Kft.
- Czirják Szabó Kft.
- 4D Tájépítész Iroda Kft.
- LAND LAB, laboratorio de paisajes SLP
- Mobil City Bt.
- con.sens verkehrsplanung zt gmbh
- StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH
MICA Architects
- WXY+architecture+urban design (USA, Rob Daurio)
MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME
- LAN S.A.R.L D’ARCHITECTUR
S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI
- GUBAHÁMORI Kft.
- RJZS Architects Kft.
- Soóki-Tóth Gábor Csaba e.v.
Superwien urbanism zt gmbh
- Építész Stúdió Kft.
- Objekt Tájépítész Iroda Kft.
Urban Agency Aps
- Lépték-Terv Kft.
