Az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja immár 21 éves hagyománnyal rendelkező szakmai esemény, amelynek különlegessége, hogy zsűrizése a nagyközönség előtt zajlik. Ebben az évben összesen 66 épületet, 100 tervet és 26 épített környezeti munkát neveztek a tervezők.

A legjobb épület díját idén a vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből és a szakma kiemelt szakértőiből álló zsűri a T2.a Építészirodának ítélte oda, a Bohn Mélyépítő Kft. új központjáért. A Naphegyen álló irodaépület egyszerre biztosít kényelmes és hatékony működést, miközben teret hagy a jövő sokféle, változékony és kiszámíthatatlan alakulásának is. Az épület kialakítása számos szempontból radikális megközelítést képvisel.

A tervek közül a zsűri Számuel Boglárka Dunakeszi tőzegtavak című diplomamunkáját (konzulens: Falvai Balázs DLA) találta a legjobbnak, aki a Dunakeszi Tőzegtavak egykor elhagyott, majd spontán módon benépesült szigetére képzelt el egy közösségi stéget, amely a természet regenerációját és a helyi közösség újraépülését szolgálja.

Közönségdíj – Épület, terv és épített környezet kategória

A zsűri mellett a közönség is megoszthatta véleményét előzetes online szavazás formájában. A nagyérdemű tetszését ebben az évben a Sipeki Balás-villa felújítása és bővítése nyerte el, amelynek tervezői dmb műterem építészei voltak. Lechner Ödön 1905-1907-ben épült Hermina úti Sipeki Balás Béla villája 2024-ben felújítva és kibővítve nyitotta meg kapuit. A világháborús sérülések begyógyítása és az 1968-as bővítés nyomainak eltüntetése után a tervezők finom gesztusokkal, Lechner épületéhez csak gyengéd köldökzsinórral kapcsolódva bővítették a villaépületet a hátsó kertben.

A közönségtől legtöbb szavazatot kapó terv díját Szenner Hanna vehette át a Hol a határ? – Közösségi konyha és ellátóhely Pokolhegyen című diplomamunkájáért (témavezető: Prof. Dr. Csontos Györgyi DLA). A diplomamunka Ráckeve szegregált településrészére, Pokolhegyre fókuszál. Arra a kérdésre keresi a választ, hogyan hozható létre egy új építészeti funkció úgy, hogy az természetesen simuljon bele a helyi közösség életébe, ne csupán külső beavatkozásként jelenjen meg.

A szervezők ötödik éve adják át az épített környezet kategória közönségdíját, amelyet idén a Partizan Architecture és a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) osztatlan építészmérnök szakos és más nemzetközi hallgatókból álló csapata vehette át Ambona című projektjükért. Az SZE hallgatói 2023 júniusában vettek részt a Mood for Wood nemzetközi workshopon a lengyelországi Poznańban. Egy nemzetközi csapat tagjaiként, a budapesti Partizan Architecture építésziroda mentorálásában, fából készült kilátót terveztek és alkottak a Malta-tó partjára.

Kép: Számuel Boglárka - dunakeszi tőzegtavak - terv

Perika-díj és Mesterek köszöntése

A Média Építészeti Díja keretében nyolcadik alkalommal ítélték oda a Perika-díjat, az Építészfórum társalapítója és nyolc éve elhunyt főszerkesztője, Pásztor Erika Katalina emlékét őrző szakmai elismerést. A díjat ebben az évben Domokos Gábor építészmérnök, alkalmazott matematikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tanára, a Gömböc nevű egyensúlyi test egyik feltalálója kapta.

A Média Építészeti Díja gálaestjének fontos része a hagyományok ápolása. Az Építészfórum egy olyan mestert tüntet ki minden évben, akire oktatóként, alkotóként sokan felnéznek, akinek sokan tartoznak hálával szakmai tudásért és segítségért. Ebben az évben Pazár Béla Ybl-díjas építészt, a magyar műemlékvédelem meghatározó alakját köszöntötték fel a szervezők.

Az est során több különdíjat is kiosztottak. A Graphisoft által alapított MÉD Digitális tervezés különdíj nyertese a monoSTUDIO lett a Debreceni Egyetem új Járműlaborjáért. Az Europa Design Belsőépítészeti különdíját Falvai Balázs és a dmb műterem nyerték el a Sipeki Balás-villa felújításáért és bővítéséért.

A Nagyberuházások különdíját a monoSTUDIO részére ítélte oda a nemzetközi előzsűri a Debreceni Egyetem új Járműlaborjáért. A Szónok Születik Retorikaiskola Legjobb prezentáció közönségdíját a helyszíni szavazatok alapján Számuel Boglárka nyerte el a Dunakeszi tőzegtavak című diplomamunkáját bemutató prezentációjáért.