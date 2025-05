A lakossági beruházásokat célzó ösztönzők hatása eddig igen mérsékelten jelentkezett, ugyanakkor kedvező, hogy az ajánlatkérések száma nőtt. De arányaiban egyelőre kevesebb a tényleges vásárlás, mint a megelőző években, azaz egységnyi forgalmat a korábbiakhoz képest jelentősebb ügyfélkapcsolati munkával lehet elérni. Ettől függetlenül az ÉKE tagjai bíznak a forgalom növekedésében, amely fokozatosan támaszt nyújthat az év második felétől.

2025 első két hónapja a tavalyi bázis környékén teljesített átlagosan – korábbi évekhez képest szerény forgalmat jelentve –, majd március-áprilisban sikerült egy visszafogott élénkülést realizálni annak ellenére, hogy a négynapos hosszú hétvége érdemben rövidítette ezt az üzleti időszakot. Pozitív fejlemény, hogy az ajánlatkérések száma enyhén emelkedik mind a projekt- mind a lakossági szegmensben

– mondta Wiesinger Raimund, a Lambda Systeme Kft. ügyvezetője, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke.

Az építőanyagok árai jelentős részben stagnálnak, egyes esetekben az idei enyhe áremelkedések hatása vélhetően a második félévben fognak jelentkezni. A lakáspiaci m2-árak emelkedésével a felújítási költségek vásárlási értékhez mért aránya csökkent, így relatíve jobban megéri a felújításokat elvégezni, mert ez érvényesíthetővé válik az árban is.

A különböző kormányzati intézkedések, így a lakhatási ösztönzők és kedvezmények együttes multiplikátor hatást fejthetnek majd ki. Ennek egyik jele az is, hogy a szigetelési termékek aránya növekedett az első negyedévben. Azonban összességében a lakosság egyelőre óvatosan ruház be annak ellenére, hogy több felmérés jelentős felújítási igényt körvonalazott. A kormányzati intézkedések nyomán remélt extra forgalmakra – amelyek a tavalyi és tavalyelőtti jelentős visszaesések nyomán támaszra és visszaerősödésre lehetőséget adnának – egyelőre még várnak a kereskedők.

A korábbi, eleve gyenge 2023-2024-es esztendőket követően a piac mozgására és a meglévő gazdaságélénkítési, valamint új lakossági ösztönzőkre adott piaci reakciók visszafogottak. Így egyelőre nem látható, hogy a piacon mi hozza majd meg a kitörést vagy a jelentős javulást a második félévben. A piacon – ahogy tavaly is – továbbra is erőteljes és igen kiélezett árharc mutatkozik. A növekvő költségek, és a nagyon szűk árrések mellett a forgalom fenntartása alapvetően fontos.

Mindeközben a lánctartozások kockázata nőtt, romlott a fizetési fegyelem még az ismert partnereknél is. A működési költségek terén a járművek kötelező felelősségbiztosításai és az egyéb biztosítások 30 százalékot emelkedtek, a bankköltség is jelentősen nőtt, ahogy az útdíjak, behajtási engedélyek, vagy a gépjárművek rezsiköltsége, így nagyjából átlagosan 12-16 százalékos rezsiköltség növekedés történt, amely mellett a béreket is szükséges volt emelni a kollégák megtartása érdekében.

Összegezve a piaci folyamatokat a legnagyobb probléma az, hogy nincs kiszámíthatóság: mind a lakosság, mind pedig a kkv- és mikrovállalkozói szektorból érkező bizonytalansági jelek erőteljes tényezőkként jelennek meg a visszafogott költési hajlandóságban, amely összefügg a bevételek és jövedelmek, valamint a céges működési környezet nehéz tervezhetőségével.