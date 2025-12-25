Megjelentek az interneten olyan képek, amelyeken egy olyan csavar van, amelynek a feje az eddig ismert csavarokhoz képest teljesen egyedi. A fejen a BMW klasszikus emblémája látható, és egy szabadalmat mutat be – írta a Totalcar a Carscoops híre alapján.
Az egyedi fej azonban egyedi szerszámot igényel.
Nemcsak a BMW, de más autógyártó sem szereti, ha autóikat otthon vagy éppen független műhelyekben szerelik, ez a csavar pedig jó megoldás ezek megszüntetésére.
A BMW, eredetileg propellertől származó, négy negyedre osztott körcikk-mintájának két, egymással szemben fekvő oldalát besüllyesztették a csavar fejébe, ebbe menne a speciális szerszám ellendarabja. A másik két negyed pedig marad síkban a csavar fejével. A mintázatot három különböző csavarfej-formával is megtervezték, ami három különböző szerszám szükségességét feltételezi.
A megoldás ötletes, de valószínűleg bármelyik gépműhely tudna készíteni egyedi szerszámokat a csavarokhoz, sőt, hamar megjelennének a nagyobb tételben gyártott utánzatok.
Egyelőre csak egy szabadalmi bejegyzésről van szó, amit a BMW még 2024 június elején nyújtott be és most, december elején hozták nyilvánosságra.
