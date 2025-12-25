Az év végi ünnepek szerves részét képező édességek körében – az adventi kalendáriumba csomagolt csokoládétól mézeskalácson át a szaloncukorig – kitüntetett helyet foglal el a bejgli. Utóbbira fókuszálva a házi bejgli megalkotása alapvetően nem nagy ördöngösség, külalakra már a rutinosabbak szerint nagyobb gyakorlatot igényel. A klasszikus ízeket reprezentáló diós és mákos a leginkább bevett változatok, de a többi közt a csokis, a meggyes-mákos és a gesztenyés ízvariáns is hódít manapság, hogy a különféle gyümölcsös, netán zserbós bejglitöltelékeket ne is említsük.

Az könnyen belátható, hogy aki e karácsonyi csemege szerelmese, nem feltétlenül a bolti tekercsre esküszik, hanem legalább kézműves, cukrászdai terméket vásárol, vagy ha a hagyományok talaján maradna, megkísérli azt otthon elkészíteni. A házilag sütött bejgli első próbálkozásra ijesztőnek tűnhet, ám maga a recept nem bonyolult, inkább bizonyos hozzávalók ára lehet már időről időre ijedség tárgya.

Mutatjuk, hogyan néz ki egy a sütemény elkészítésre szolgáló legalapvetőbb recept, és hogy

ennek a hipotetikusan megsütött bejglinek forintban kifejezve mit is takar is az ára.

Változatos ívet írtak le az alapreceptünk hozzávalóinak átlagárai

Mindennapi érzetre az élelmiszerárak túl sok jóval továbbra sem kecsegtetnek, a karácsony előtti hetekben mégis kardinális kérdés: az aktuális fogyasztói árak milyen hatást gyakorolnak egy otthon készült bejgli bekerülési költségére?

Habár látható, hogy több termék árából is lejjebb faragtak az árkorlátozó intézkedések, a dió –, ami a legtetemesebb tételt adja – év közben járt már hatezer forint fölött is, végül az ünnepeket közvetlenül megelőző időszakra pont e határ alá csúszott vissza a kilónkénti átlagárát tekintve.

A KSH átlagárai alapján 2024. november és most november között

a liszt és a finomliszt kilogrammja 275-ről 236 forintra ,

, a margarin (200–250 g) 571-ről 389-re ,

, a kristálycukor kilója 389-ről 360-ra ,

, a tej (2,8%, ESL) 487-ről 415-re ,

, a tojás (10 db) 825-ről 921-re , és

, és a tisztított dió kilós ára 5720-ról 5990 forintra

módosult egy esztendő alatt.

Természetszerűleg az egységárak függvényében arányosítva meg kell néznünk, hogy – esetünkben – mondjuk egy négytagú családnak elegendő, 8 adagnyi mennyiség mekkora költségvonzattal jár begjglifronton.

Ennyivel duzzadt meg egy tradicionális bejgli ára

A kissé puritán, de annál hagyományhűbb süteményünk hozzávalói tehát forintosítva így festenek:

Tészta:

500 gramm (búza)finomliszt – novemberben 118 forint ,

, 250 gramm margarin (a húzósabb árú vaj helyett, ami 1028 forint lenne) – 389 forint ,

, 50 gramm kristálycukor – 18 forint ,

, 150 milliliter tej – 62,25 forint ,

, 1 darab tojás + 3 tojássárgája (a kenéshez) – együtt 368 forint.

Töltelék:

500 gramm dió – 2995 forint ,

, 250 gramm cukor – 90 forint ,

, 300 milliliter víz.

A fentieket precízen követve, a kissé lecsupaszított receptúránk alapján

a házi bejglink megkreálásának összköltsége egy morzsányival több mint 4040 forintba kerülne 2024 azonos időszakához mérten,

azaz a tavalyi 4088 forinthoz képest csak minimálisan, egy ezreléknyivel enyhült az ára, még az egyes élelmiszertípusok ármérséklődése mellett is. (Valódi vajjal kalkulálva amúgy borsosabbra, 4679 forintra jönne ki az egész.)

Egyébként ezt az összeget szétszálazva látható, hogy természetesen a töltelék nyom többet a latba: önmagában a bejglink tésztája csupán 995 forintot, míg önmagában a dió dominálta „belső értéke” háromszor többet, 3085 forintot kóstál.

A konyhai körülmények között megkomponált diós desszertnek a tavalyi összköltsége még 4088 forintra rúgott, 2023-ban pedig 4075 forintra. 2022-ben 4054 forintot kellett elkülönítenünk egy hasonló bejglihez (részben az árstopok révén a változás csak minimális volt a jelzett években). Ennél látványosabb drágulás zajlott le a pandémia két évében: 2021-ben 3182 forintból jött ki egy ugyanilyen tekercs, míg 2020-ban még csupán 2886 forintból is össze lehetett dobni ezt a közkedvelt finomságot.

Fél évtized távlatából kirajzolódik: ez az elméleti házi bejgli roppant kimagasló, közel 40 százalékos drágulást produkált mostanáig,

négy év alatt pedig 27 százalékot.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ez már szemmel látható árnövekedés, ezáltal – a megélhetési nehézségek közepette – sokakra terhet róhat egy nagyobb családra szabott adag költségvonzata, holott nem is készen vásárolt termékről van szó. Utóbbi bejglitípus árképzéséről és a friss trendekről megszólaltattuk a Pékszövetséget is.

Nemrég a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke lapunknak már felvázolta, mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni , mivel továbbra is drágák maradtak a házi süti legfőbb alapanyagai, a forint-euró árfolyam javulása dacára. Erdélyi Balázs azt is elárulta, a legtöbb cukrászda nem tervez emelést a bejgli áránál, sokan a tavalyi árakon kínálják a jól ismert karácsonyi klasszikust. Felidézte, idén a dió ára ugrott meg leginkább, mert itthon fagykár, majd aszály is sújtotta az ültetvényeket, s emiatt kevesebb termést tudtak realizálni. Arról is beszélt, hogy úgy elszálltak a csomagolóanyagok árai, hogy ez is pluszban feladja a leckét a vállalkozásoknak, melyek most szavai szerint a túlélésért küzdenek idehaza.

A Pékszövetség szerint látványosan törnek fel a gluténmentes bejglik

A fentebb boncolgatott bejglikérdés kapcsán a Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József az Economxnak első körben kifejtette, hogyan alakulhat a kész hagyományos (pl. diós vagy mákos) bejglik átlagára tavalyhoz képest. Emlékeztetett, „a bejglik árképzését alapvetően az alapanyagok költsége befolyásolja, ezen belül is kiemelt szerepet játszik a dió és a mák aktuális piaci ára.

A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai szerint a bejglik tölteléktartalmának el kell érnie a teljes tömeg 50 százalékát”.

Hozzáfűzte, „az árak ugyanakkor az értékesítés helyétől és körülményeitől függően változhatnak”.

Az érdekvédelmi szervezet vezetője rámutatott, „a multinacionális vállalatok jellemzően nagyüzemi, automatizált gyártástechnológiával előállított termékeket kínálnak, amelyek kedvezőbb árfekvésűek. Ezzel szemben a kézműves pékségekben, gondos kézi munkával készülő bejglik jelentősen magasabb minőséget képviselnek, ami a magasabb árszintben is tükröződik” – vázolta fel a szakember.

Arról, hogy napjainkban mennyire kelendő idehaza ez az ünnepi termék, Septe József elmondta, a bejgli továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend az ünnepi időszakban a magyar fogyasztók körében. A KSH 2024-es adatai szerint

a lakosság 80 százalékánál került az ünnepi asztalra ebből a termékből, ami jól érzékelteti, hogy országos viszonylatban az elmúlt időszakban is töretlen az érdeklődés iránta

– jelezte lapunknak a pékszakmai szövetség elnöke.

Azt is elárulta, az elmúlt években számos új trend körvonalazódott a bejglik piacán. „A hagyományos diós és mákos töltelékek mellett egyre nagyobb teret nyernek a különleges ízvariációk, mint például a gesztenyés, mandulás, pisztáciás, nutellás, csokoládés vagy lekváros bejglik”. Mint fogalmazott, „emellett mind a cukrászatokban, mind a pékségek kínálatában egyre gyakrabban jelennek meg az innovatív, megszokottól eltérő ízvilágú változatok, amelyek szintén növekvő népszerűségnek örvendenek. Ezzel párhuzamosan

jelentősen megnőtt a speciális étrendekhez igazodó termékek iránti kereslet is: a gluténmentes bejglik iránti érdeklődés látványosan emelkedik, és egyre több üzletben válnak elérhetővé a fogyasztók számára”

– zárta gondolatait Septe József.