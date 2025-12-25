A boszniai választási bizottság szabálytalanságokra hivatkozva szerdán részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét. A döntés megváltoztathatja a boszniai szerb entitás megbuktatott elnöke, Milorad Dodik utódja megválasztására tartott voksolás kimenetelét.
Az ellenzék már a választás napján "csalásokkal" vádolta a kormánykoalíciót.
A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben az összesen mintegy 2160 közül, és szerdán jelentette be az eredmény megsemmisítését 136 szavazóhelyiségben 17 városban, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében.
Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson.
„Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy (a szabálytalanságok) alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására" – magyarázta Jovan Kalaba, a CIK elnöke.
A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon fellebbezni lehet ellene. Ha jóváhagyják, a CIK újabb szavazást rendez az érintett szavazóhelyiségekben.
