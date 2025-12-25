„Teljesen kicsúszott az irányítás alól”, figyelmeztetnek a tudósok arra, hogy a madárinfluenza 2026-ban emberi világjárványt okozhat – írta a Science Focus.
2020-ban elkezdte elsöpörni a vadon élő madarakat és a baromfit a H5N1 vírus, amely már akkor aggasztónak tűnt, de öt évvel később a kép sötétebb és furcsább, mint azt a legtöbben gondolták volna. A vírus több százmillió haszonállatot fertőzött meg, példátlan mértékben terjedt el emlősök körében, pusztította a vadvilágot, és – az Egyesült Államokban – a tejelő szarvasmarhákban is megtelepedett, és erre senki sem számított.
Szerencsére a pasztőrözés elpusztítja a vírust.
A nyers tej, valamint a tejgazdaságokban dolgozók szoros kapcsolata továbbra is jelentős fertőzési kockázatot jelent.
Ez a váratlan fajugrás – az emlősöknél, a fókákon át a rókákig és a medvékig terjedő fertőzési bizonyítékok növekedésével együtt – növeli a vírus változásának és alkalmazkodásának esélyeit. Az influenzavírusok ugyanis szokatlanul jól fejlődnek.
„Ez mára globális problémává vált” – mondta Dr. Ed Hutchinson, a Glasgow-i Egyetem molekuláris és sejtes virológia professzora.
Emberek körében mindössze 71 megerősített eset van az Egyesült Államokban, két halálesetet történt.
A farmokon és gyárakon túl a járvány vadon élő állatokkal is végez, Dél-Amerikában tömeges elhullások sújtották az oroszlánfókákat. Az antarktiszi parton pedig az elefántfókák nőstény tenyészpopulációjának közel fele már elpusztult egy friss tanulmány szerint.
Az Egyesült Államok ma a madárinfluenza-terjedés egyik legaktívabb gócpontja.
