„Teljesen kicsúszott az irányítás alól”, figyelmeztetnek a tudósok arra, hogy a madárinfluenza 2026-ban emberi világjárványt okozhat – írta a Science Focus.

2020-ban elkezdte elsöpörni a vadon élő madarakat és a baromfit a H5N1 vírus, amely már akkor aggasztónak tűnt, de öt évvel később a kép sötétebb és furcsább, mint azt a legtöbben gondolták volna. A vírus több százmillió haszonállatot fertőzött meg, példátlan mértékben terjedt el emlősök körében, pusztította a vadvilágot, és – az Egyesült Államokban – a tejelő szarvasmarhákban is megtelepedett, és erre senki sem számított.

Szerencsére a pasztőrözés elpusztítja a vírust.

A nyers tej, valamint a tejgazdaságokban dolgozók szoros kapcsolata továbbra is jelentős fertőzési kockázatot jelent.

Ez a váratlan fajugrás – az emlősöknél, a fókákon át a rókákig és a medvékig terjedő fertőzési bizonyítékok növekedésével együtt – növeli a vírus változásának és alkalmazkodásának esélyeit. Az influenzavírusok ugyanis szokatlanul jól fejlődnek.

„Ez mára globális problémává vált” – mondta Dr. Ed Hutchinson, a Glasgow-i Egyetem molekuláris és sejtes virológia professzora.

Vadon élő állatok betegségeként teljesen kicsúszott az irányítás alól. Világszerte tombol, és nincs más megvalósítható módszer a megfékezésére, mint egyszerűen csak nézni, ahogy hatalmas állatpopulációkat fertőz meg.

A H5N1 jelenlegi az 1990-es évek végén jelent meg Ázsiában, és azóta kontinensről kontinensre terjedt. 2020 óta a vírus egy különösen agresszív ága robbanásszerűen tarolta vadon élő madarak körében. Csak az Egyesült Államokban több mint 180 millió baromfi fertőződött meg, és több mint 1000 tejgazdaság érintett járványkitörés. A tojásárak az egekbe szöktek, és az amerikai kormány több mint 1,19 milliárd dollárt költött a gazdálkodók veszteségeinek megtérítésére.



Emberek körében mindössze 71 megerősített eset van az Egyesült Államokban, két halálesetet történt.

A farmokon és gyárakon túl a járvány vadon élő állatokkal is végez, Dél-Amerikában tömeges elhullások sújtották az oroszlánfókákat. Az antarktiszi parton pedig az elefántfókák nőstény tenyészpopulációjának közel fele már elpusztult egy friss tanulmány szerint.

Az Egyesült Államok ma a madárinfluenza-terjedés egyik legaktívabb gócpontja.