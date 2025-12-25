Széles körben olvashatóvá tették Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush volt amerikai elnök közötti beszélgetés átirata 2001-ből, amely azt mutatja, hogy a Kreml vezetője szó szerint kérte Oroszország felvételét a NATO-ba – jelentette az amerikai Nemzetbiztonsági Archívum sajtóközpontja alapján az RBC – Ukraine.

A beszélgetés során Putyin Bush azon kijelentésére reagált, miszerint Oroszország nem az Egyesült Államok ellensége.

Oroszország európai és többnemzetiségű, akárcsak az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk

– mondta akkor a Kreml vezetője. Bár hozzátette, hogy „csak a legsürgetőbb szükség” kényszerítheti az Egyesült Államokat és Oroszországot arra, hogy egyesüljenek másokkal. Putyin azonban még akkor is azt mondta, hogy Oroszország kirekesztve érzi magát a NATO-ból.

Arra is emlékeztetett, hogy 1954-ben már a Szovjetunió is kérte a NATO-hoz való csatlakozását, és erről megvan az írásbeli bizonyíték. Bush Putyinnak azt válaszolta: „Ez érdekes.”

Bush és Putyin 2001-es beszélgetésének jegyzőkönyvében utóbbi már akkor kizárta Ukrajna NATO-csatlakozását. A Kreml vezetője arra a tényre támaszkodott, hogy Ukrajna lakosságának egyharmada orosz, és a lakosok jelentős része ellenzi a szövetséghez való csatlakozást.

A beszélgetés során Putyin Ukrajnát már akkor mesterségesen létrehozott államnak is nevezte, amelyet a szomszédos országok területeinek rovására hoztak létre.