Megjelent a Magyar Államkincstár oldalán a tájékoztató a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjairól.

Eszerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése 2026-ban az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon.

2026. január 12. (hétfő)

2026. február 12. (csütörtök)

2026. március 12. (csütörtök)

2026. április április 10. (péntek)

2026. május 12. (kedd)

2026. június 12. (péntek)

2026. július 10. (péntek)

2026. augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember 11. (péntek)

2026. október 12. (hétfő)

2026. november 12. (csütörtök)

2026. december 2. (szerda)

A nyugdíjakat banki átutalással minden hónap 12-én utalják, kivéve, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az előző pénteken érkezik az összeg a számlákra. Szokásosan, a decemberi nyugdíj egy héttel előbb érkezik, amelynek kihívásos része, hogy 5 hetet kell a nyugdíjasoknak beosztani.

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.