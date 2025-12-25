Megjelent a Magyar Államkincstár oldalán a tájékoztató a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjairól.
Eszerint a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése 2026-ban az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon.
- 2026. január 12. (hétfő)
- 2026. február 12. (csütörtök)
- 2026. március 12. (csütörtök)
- 2026. április április 10. (péntek)
- 2026. május 12. (kedd)
- 2026. június 12. (péntek)
- 2026. július 10. (péntek)
- 2026. augusztus 12. (szerda)
- 2026. szeptember 11. (péntek)
- 2026. október 12. (hétfő)
- 2026. november 12. (csütörtök)
- 2026. december 2. (szerda)
A nyugdíjakat banki átutalással minden hónap 12-én utalják, kivéve, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az előző pénteken érkezik az összeg a számlákra. Szokásosan, a decemberi nyugdíj egy héttel előbb érkezik, amelynek kihívásos része, hogy 5 hetet kell a nyugdíjasoknak beosztani.
Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Ez vár a nyugdíjasokra jövőre2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt, így szól a kormányzati kommunikáció. Csakhogy közben a reálbárek 65-75 százalékkal nőttek. Így hatalmas a különbség a dolgozó és már nem dolgozó társadalmi csoportok megélhetési színvonala között.
