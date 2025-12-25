„Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok döntését, amely utazási korlátozásokat vezet be öt európai személlyel, köztük Thierry Breton volt európai biztossal szemben” – fogalmazott közleményében a brüsszeli testület.

Kijelentették: a szólásszabadság alapvető jog Európában, és az Egyesült Államokkal közösen képviselt érték a demokratikus világban.

„Az EU egy nyitott, szabályokon alapuló egységes piac, ahol szuverén jogunk van a gazdasági tevékenységet demokratikus értékeinkkel és nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban szabályozni” – fogalmaztak.

Az uniós bizottság hangsúlyozta: az EU digitális szabályai biztonságos, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket szavatolnak minden vállalat számára, tisztességesen és megkülönböztetés nélkül alkalmazva. Közölték: az Európai Bizottság magyarázatot vár az Egyesült Államok hatóságaitól, miközben továbbra is együttműködik Washingtonnal.

„Szükség esetén azonban gyorsan és határozott válaszlépéseket teszünk szabályozási autonómiánk védelme érdekében az indokolatlan intézkedésekkel szemben” – tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

Az Egyesült Államok öt európai – köztük Thierry Breton volt európai uniós biztos – ellen vezetett be beutazási tilalmat; a lépést az amerikai külügyminisztérium keddi közleménye az amerikai online platformok cenzúrázásával indokolta.

Az öt érintett a tárca közleménye szerint „cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet”.