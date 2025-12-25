Sokan még a hagyományos módon, maguk vásárolták meg üzletekben a karácsonyi ajándékot, de egyre többen rendeltek weboldalakról, közülük azonban nem mindegyik csomag érkezett meg időre. A PwC kutatása szerint a magyar e-kereskedelmet már a külföldi platformok uralják, közülük 2025-ben a kínai Temu vezeti a listát. Az ünnepi időszakban akkora torlódás alakul ki a csomagküldő szolgálatoknál, hogy a csomagok egy része késve vagy akár sohasem érkezik meg a vevőkhöz. A fogyasztóvédők szerint viszont akkor is van jogvédelem, ha unión kívüli webáruháztól rendelünk.

Ha harmadik országból rendelünk egy terméket, és az nem érkezik meg vagy hibás, mindenekelőtt vegyük fel a webáruházzal a kapcsolatot, írjunk nekik e-mailt, és ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz illetve Nemzeti Kereskedelemi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz – mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelemi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az RTL Híradónak.

Ha nem sikerül dűlőre jutni, akkor akár saját bankunkon keresztül is vissza tudjuk szerezni a pénzünket, ha azon keresztül fizettünk, és a vásárlás így hiúsult meg.

A Bankmonitor pénzügyi vezetője, Argyelán József elmondta, a chargeback egy olyan eljárás, amikor valaki úgy vélelmezi, hogy a bankkártyájával visszaélés történt, gyakorlatilag egy olyan terhelés történt rajta, amit ő jogtalannak ítél, és ilyenkor ezt az eljárást lehet kezdeményezni a banknál, amely során vissza lehet követelni a szerintük jogosulatlanul beterhelt összeget.

De ezt csak a kereskedővel elindított eljárás után érdemes elkezdeni.

A bankfiókban kell erről nyilatkozni kell, és elkezdődik a folyamat, de ilyen visszakövetelésnél hosszabb átfutásra, akár hetekre vagy hónapokra kell készülni, mire visszautalják a pénzt a számlánkra.