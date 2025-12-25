​A Revolut és az eToro távozása megrengette kriptopiacot, de a december 19-én megjelent az első hazai validátor, a Kriptomat is jelentősen megingott, december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait – írta a revb.hu. A Kriptomat szerint a döntés hátterében a „magyarországi új helyi szabályozási követelmények”, valamint a hatósági elvárásoknak való teljes körű megfelelés áll.

​Úgy tűnik, a magyar kriptopiaci szabályozás körüli bizonytalanság és a szigorodó felügyeleti elvárások kihatnak másokra is:

​a Revolut december 18-án végleg lezárta a kripto-kereskedést Magyarországon,

​az eToro leállítja a valódi kriptoeszközök vételét és eladását a magyar ügyfelek számára, december 26-i határidővel,

a ​CoinCash, a hazai váltópiac legnagyobb szereplője, felfüggesztette szolgáltatásait és ATM-hálózatát a megfelelési nehézségek miatt.

​A Kritomat december 19-én jelent meg első hivatalos validátorként a magyar piacon, amely elméletileg megnyitotta az utat a legális, szabályozott működés előtt, azonban a Kriptomatnak sem maradt elegendő ideje a technikai átállásra és a jogi megfelelés kiépítésére.

​Bár a validátori rendszer elindult, a nagy nemzetközi szolgáltatók inkább a biztonságos kivonulást választották a büntetések kockáztatása helyett, mert túl szigorú az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által előírt keretrendszer.