Jelentősen szigorodnak a nehéz tehergépkocsik közlekedésére vonatkozó szabályok Magyarországon. A fuvarozókkal zajló egyeztetések és – a vitatott – díjemelési megállapodás, valamint a keddi kormányülés és Kormányinfó után megjelent egy jelentős szigorítás a Magyar Közlönyben - idézi a friss rendeletet az Infostart.
A változások szerint
„a nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek, azzal, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerinti nehéz tehergépkocsi, amennyiben a Kkt. 3/A. § (2) bekezdése szerint magyarországi célállomással nem rendelkezik, a Kkt. eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a tranzitúthálózatot használhatja.”
A korlátozás nem vonatkozik azon nehéz tehergépkocsira, amely az úti céljával vagy a kiindulási helyével azonos – vagy ha ez nem lehetséges, akkor azzal szomszédos – vármegyében
a) áruszállítás érdekében az áru fel- vagy lerakásának vagy – különleges felépítményű jármű esetén – a felépítményével történő munkavégzés helyszínére vagy helyszínéről vagy
b) üzemben tartója telephelyére vagy telephelyéről közlekedik.
A rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi Kormányinfón elmondta, hogy a kormányülésen szóba került a fuvarozók tüntetése, amit azok szerveztek, akik főként a jövő évtől két lépcsőben érkező útdíjemeléssel nem értenek egyet, amire azután kerül sor, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megegyezett a fuvarozók több mint 70 százalékát képviselő szervezetekkel.
Mint elhangzott, Magyarországon hárommillió ember él olyan útvonal mentén, ahol nehéz tehergépjármű halad el, ezért indokolt a kistelepülésen élők védelme. Úgy véli, a fuvarozók sokszor ezeket a kisebb településeket választják a közlekedéshez, hogy ezzel spóroljanak.
Orosz Tibor, a hétfői kamionos tüntetés szervezője újabb posztjában közölte: ígéretet kaptak Lázár Jánostól, hogy érdemben reagálni fognak a követeléseikre. Úgy látja, a háborút nem nyerték meg, de a csatát igen. Erről itt olvashat többet >>>
