A magyar és a nemzetközi gazdaság hosszú, viszontagságos éve a végéhez közeledik. A hazai kincstári optimizmus néhány hónap alatt romba dőlt, az esztendő elején beharangozott „repülőrajt” helyett stagnálást láthattunk az elmúlt tizenkét hónapban. Lett viszont árrésstop, ami megfékezte ugyan az inflációt, de felborította a piaci viszonyokat. Ősszel elindult az Otthon Start Program, ami fellendítette az ingatlanpiacot és a hitelezést is, no meg az ingatlanárakat. A kormány 11 pontos csomaggal segítette a vállalkozásokat, elindult az anyák szja-mentességének többlépcsős programja, valamint döntöttek a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is.

A nagyvilágban eközben háborúk dúltak és dúlnak, például a szomszédos Ukrajnában már lassan négy éve, de említhetnénk a Közel-Keletet, mint puskaporos hordót, vagy az egyre inkább éleződő geopolitikai feszültségeket a Távol-Keleten. Az Egyesült Államok jelentős vámok kivetésével sújtott több országot, míg a mesterséges intelligencia beitta magát a hétköznapjainkba, és letarolta a tőzsdéket is.

Ez még egy „hagyományos” írás, itt nincs AI, csak néhány gondolat, mielőtt elcsendesedünk, és a szeretteinkkel töltünk mi is egy kis időt. Ahogy a mondás tartja: a gép forog, az alkotó pihen. A fenti kis szösszenet is jól mutatja, nem unatkoztunk idén sem, kollégáim erőn felül teljesítve dolgoztak nap mint nap, hogy kiszolgálják az Economx egyre népesebb olvasótáborát.

A karácsony azonban a családról szól, az együtt töltött, meghitt pillanatokról, így ma 14 óra után egyetlen cikket sem publikálunk. Holnap, azaz december 25-én reggel viszont már újra olvashatják a friss híreket az Economx hasábjain.

Az Economx minden munkatársának nevében békés, boldog karácsonyt kívánok minden kedves olvasónknak!