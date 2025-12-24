Számos településen jelentenek gondot a városokba beszokó vaddisznók, ráadásul nem csak a kertekben és a közterületeken okoznak kárt, hanem a baleseti kockázat is emelkedik. A Bank360 arról kérdezte a hazai biztosítókat, hogy fizetnek-e vadkárok esetén.

Alfa Biztosító

Az Alfa Biztosítónál az ún. „Állati kártevők és kerti veszélytelenítés” nevű kiegészítőn belül térülnek a vadkárok is. Itt a vadkárok által a biztosított épületekben, építményekben, medencében okozott károk helyreállítását téríti meg a biztosító. A legjellemzőbb vadkár a kerítésben okozott kár.

A károk átlagos mértéke egyébként 40 ezer és 75 ezer forint között mozgott. Megelőzésként a biztosító vadriasztót, megerősített kerítést javasolt, bár ez nem elvárás a részükről. Kártérítésnél azonban elvárás, hogy a károsult vagyontárgy legalább elvárható szinten legyen karbantartva, illetve káreseménykor időben történjen meg a kárbejelentés és a dokumentáció.

Allianz Biztosító

Az Allianz Biztosító elsősorban a gépjárművezetőkre leselkedő veszélyre hívta fel a figyelmet. „Az időjárási körülmények gyakoribb romlása mellett a korai sötétedés azt is maga után vonhatja, hogy az erdős területeken vezető utakon gyakoribb lehet az állatok átvonulása, mozgása. Ezért a közlekedésben mindig is kiemelt figyelem övezte a vadállatokkal való ütközés témáját és ügyfeleink is keresik azokat a konstrukciókat, ahol erre is megoldást kínálnak” – írta a biztosító.

A biztosító azt is elárulta, hogy mindegyik vonatkozó termékük téríti az állatokkal való ütközésből adódó károkat, amennyiben a jármű sérülése közvetlenül egy ilyen eseményből adódik. Sőt, van olyan szolgáltatásuk is, amely abban az esetben is térít, ha a töréskár nem közvetlenül az állattal való ütközésből adódik, hanem például abból, hogy az ütközés elkerülése végett a sofőr elrántja a kormányt.

Groupama Biztosító

A Groupama Biztosítónál egyedül a casco nyújt fedezetet a vaddal történő ütközés esetén. „Ebben az esetben töréskárként rendezzük a gépkocsiban keletkező kárt és önrész levonás mellett térítjük” – írták válaszukban. Ami a megelőzést illeti, a biztosító megjegyezte, hogy a vadriasztók alkalmazásának pozitív hatásáról megoszlanak a vélemények, így ők sem várják el ezek alkalmazását, illetve a díjazásban sem adnak kedvezményt, amennyiben valaki ilyen eszközt építtet be.

K&H Biztosító

A K&H Biztosító elárulta, hogy a vaddal való ütközés normál töréskárnak minősül, amely a casco biztosításuk alapfedezeteinek része. „Az elmúlt 3 évben átlagosan 200-250 darab vadkárként nyilvántartott kárunk volt, ezeken belül a kifejezetten vaddisznóval való ütközésre nincs kimutatásunk” – írták.

A biztosító egyébként azt tanácsolja, amennyiben az autósok azt látják, hogy a vad már az úttesten vagy útszélen van, ne dudáljanak és ne villogjanak rá fényszóróval, hanem inkább álljanak meg, vagy haladjanak lépésben, hogy biztonságosan kikerülhessék az állatokat.

Uniqa Biztosító

Az Uniqa esetében is a casco biztosítást emelték ki, amely minden vaddal történő ütközésre fedezetet nyújt. Leggyakrabban ők is az őzzel, szarvassal és a vaddisznóval való ütközést említették meg. A vadkárok aránya az Uniqánál sem változott az utóbbi időszakban, míg az okozott károk nagysága a kárinflációnak megfelelően emelkedett.

Ami a megelőzést illeti, a biztosító azt javasolja, hogy a járművezetők vegyék komolyan a vadveszélyre figyelmeztető jelzéseket. Mindez azért is fontos, mert a jelenleg hatályos vadászati törvény szinte minden esetben a vadat, illetve a vadásztársaságot védi.

Összegzés

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy számukra a vadkár még mindig egyet jelent a vadállatokkal való autós ütközésekkel. A bevezetőben felvázolt jelenség tehát, hogy a vadak egyre gyakrabban jelennek meg a város határain belül, egyelőre nem, vagy csak rendkívül ritkán okoznak olyan káreseményeket, melyekkel a biztosítók is találkozhatnának. Szerencsére tehát a vadállatok városon belüli megjelenése – legalábbis egyelőre – nem jár együtt a káresemények megszaporodásával.