Ausztráliában a karácsony a nyár csúcsidőszakára esik, amikor a hőmérséklet gyakran meghaladja a 30 Celsius-fokot. Gyakoriak a strandolások, a grillezések és a szabadtéri összejövetelek. Az ausztrál nyári tanítási szünet általában december közepétől január végéig, február elejéig tart, lefedve a karácsonyt, és a szilvesztert.

Családok és barátok élvezik a forró december 25-ét Melbourne, St. Kilda Beach, Ausztrália Kép: Getty Images

Hölgyek élvezik a Karácsony napját, december 25-ét a Byron-öbölben, Ausztrália egyik legnépszerűbb strandján. Fotó: Andrea Falletta Getty Images / NurPhoto

Új-Zélandon a karácsonyt a családok gyakran töltik a szabadban, piknikeznek, kirándulásokat szerveznek a tengerparton, és ünnepelnek a kertben. Az ünnepi időszak, a szomszédos Ausztráliához hasonlóan egybeesik a nyári iskolai szünettel.

Karácsonyi fények és díszek a Franklin Road házain Aucklandben, Új-Zélandon. Fotó: Phil Walter Getty Images

Új-Zéland, Pohutukawa fa (Metrosideros excelsa), más néven új-zélandi karácsonyfa vagy vasfa, a homokdűnékkel borított Hokianga kikötőben. Kép: Getty Images

Dél-Afrikában decemberben az átlaghőmérséklet 24-32 Celsius-fok között mozog. A helyiek gyakran a szabadban piknikezve fogyasztják el karácsonyi ételeiket. Különösen a tengerparti városokban, mint például Fokváros, láthatunk braais, vagyis faszenes grillezések körüli összejöveteleket.

Késő délutáni grillezés naplemente előtt, szőlőskertre néző kilátással a dél-afrikai Nyugat-Fokföldön. Kép: Getty Images

Brazíliában a karácsony, Natal meleg időben, családi összejövetellel telik, ahol a Szenteste késő este van, pulykával, sonkával, és hagyományos fogásokkal, mint a pirított maniókaliszt, farofa, vagy az olasz eredetű édes panettone torta, miközben a gyerekek Papai Noel-től, a brazil Télapó kapnak ajándékot.

Karácsonyi felvonuláson vesznek részt emberek Sao Paulóban, Brazíliában, 2025. december 23-án. Kép: Getty Images / NurPhoto, Cris Faga

Felipe Luna búvár, Mikulásnak öltözve, integet a látogatóknak, miközben egy tartályban úszik az AquaRio Tengeri Akváriumban, 2025. december 18-án, Rio de Janeiróban, Brazíliában. Kép: Getty Images , Buda Mendes

Chilében a karácsony nyári ünneplés, rengeteg étellel, itallal, éjféli ajándékozással, a chilei Mikulás, aki ajándékot hoz, neve a spanyol "Viejo Pascuero", Öreg Pasqua szóból ered.

Egy Mikulás köszönti a gyerekeket a karácsonyi tűzoltó karavánon Valparaiso városában, Chilében. Fotó: Cristobal Basaure Araya Getty Images / LightRocket / SOPA