Ausztráliában a karácsony a nyár csúcsidőszakára esik, amikor a hőmérséklet gyakran meghaladja a 30 Celsius-fokot. Gyakoriak a strandolások, a grillezések és a szabadtéri összejövetelek. Az ausztrál nyári tanítási szünet általában december közepétől január végéig, február elejéig tart, lefedve a karácsonyt, és a szilvesztert.
Új-Zélandon a karácsonyt a családok gyakran töltik a szabadban, piknikeznek, kirándulásokat szerveznek a tengerparton, és ünnepelnek a kertben. Az ünnepi időszak, a szomszédos Ausztráliához hasonlóan egybeesik a nyári iskolai szünettel.
Dél-Afrikában decemberben az átlaghőmérséklet 24-32 Celsius-fok között mozog. A helyiek gyakran a szabadban piknikezve fogyasztják el karácsonyi ételeiket. Különösen a tengerparti városokban, mint például Fokváros, láthatunk braais, vagyis faszenes grillezések körüli összejöveteleket.
Brazíliában a karácsony, Natal meleg időben, családi összejövetellel telik, ahol a Szenteste késő este van, pulykával, sonkával, és hagyományos fogásokkal, mint a pirított maniókaliszt, farofa, vagy az olasz eredetű édes panettone torta, miközben a gyerekek Papai Noel-től, a brazil Télapó kapnak ajándékot.
Chilében a karácsony nyári ünneplés, rengeteg étellel, itallal, éjféli ajándékozással, a chilei Mikulás, aki ajándékot hoz, neve a spanyol "Viejo Pascuero", Öreg Pasqua szóból ered.
