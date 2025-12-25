1,817 milliárd dollárt, nagyjából 600 milliárd forintot nyert a Powerball lottón karácsony este egy amerikai. Ez minden idők második legnagyobb jackpotja, írja a New York Times híre alapján a Telex. Az elmúlt években a két nagy amerikai lottón, a Powerballon és a Mega Millions-on a szelvények árának növelése, és a nyeremények eloszlásának áthangolása miatt megszaporodtak a milliárdos összegek.

Az óriásnyeremény 47 húzáson keresztül halmozódott.

A nyertesről csak annyit lehet tudni, hogy Arkansas államba való, és egyetlen szelvénnyel játszott. Az amerikai nyeremények bruttóban értendők, ugyanis ott adózni kell az összegből, amelyet 30 éven keresztül, havi részletekben fizetnek, hacsak nem kéri az egyösszegű, azonnali kifizetést, de akkor a levont adókkal 835 millió dollárt kap kézhez.

A Powerballon 69 számból kell eltalálni ötöt, plusz a jackpothoz még egyet 26-ból. Egy szelvény két dollárba kerül, a jackpot esélye 1:292 millióhoz.

A nyertes azonban nem állított be rekordot, minden idők legnagyobb jackpotját 2022-ben állították fel 2,02 milliárd dollárral.