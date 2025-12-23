Visszatekintve 2025-re: mi volt az az egyetlen legfontosabb strukturális elmozdulás a globális hatalmi viszonyokban, amelyet a legtöbb döntéshozó nem ismert fel időben? A kérdést George Friedmannek tettük fel, aki nemzetközileg elismert, magyar származású amerikai geopolitikai stratéga és jövőkutató, a Geopolitical Futures alapítója és elnöke.

Ahogy az olvasók már megszokhatták, az Economx rendszeresen közli elemzéseit az aktuális nemzetközi helyzetről, például Trump-ügyekről, az ukrajnai háborúról és a Közel-Kelet konfliktusairól, amelyekről meglepő, de pontosságra törekvő előrejelzéseket ad.

A legfontosabb, észrevétlenül maradt változást Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump elnök találkozója hozta

– mondta az Economxnak George Friedman. Kifejtette, hogy a kínai gazdaság komoly nehézségekkel küzd, amelyek jelentős részben az amerikai vámintézkedések következményei. Ugyanakkor az Egyesült Államok is elszenved bizonyos gazdasági veszteségeket. Mindkét félnek szüksége van a gazdasági kapcsolatra, és egyiküknek sem fűződik érdeke egy egymás elleni háborúhoz.

A sztárelemzőnek meggyőződése, hogy ezen a találkozón alapvető egyetértés született ezekről az elvekről, miközben a konkrét végrehajtás részleteit alacsonyabb szinteken folytatott tárgyalások keretében dolgozzák ki, e realitás által meghatározott módon.

Ez volt az a találkozó, ahol Hszi Csin-ping és Donald Trump felismerte ezt a helyzetet, és ahonnan egy alapvető átalakulás indul el a globális rendszerben. Friedman aláhúzta: a változásról tehát megszületett a megállapodás, de a részletek kidolgozása és a végrehajtás időt igényel.

Tényleg egy új stabil rend felé halad a világ?

Mérlegre téve a lassan magunk mögött hagyott 2025-ös esztendőt, alapvető kérdés az is, hogy a nemzetközi politikai-gazdasági rendszer egy új, stabil rend felé halad, vagy inkább a nagyhatalmak által kezelt, elhúzódó instabilitás irányába. Mindkét megközelítés mellett szólnak érvek – és persze ellenérek is bőven sorakoznak, pro és kontra.

A jelenlegi geopolitikai struktúra mélyreható átalakuláson megy keresztül, ám a rendszer fejlődését tekintve összességében viszonylag stabil maradt. Az instabilitás érzése abból fakad, hogy a hidegháború normái elavulttá váltak, miközben egy új rend van kialakulóban

– vont mérleget lapunknak George Friedman.

Donald Trump és Hszi Csin-ping Kép: Reuters , Evelyn Hockstein

A Geopolitical Futures alapítója és elnöke felidézte, hogy az utolsó nagy geopolitikai átrendeződés 1945-ben és az azt követő időszakban zajlott le; ehhez képest a jelenlegi rendszer átalakulása meglehetősen rendezett módon történik. A szakember ugyanakkor elismerte, a változás mindig nyugtalanító érzést kelt. A legutóbbi ilyen léptékű változás a második világháború alatt zajlott.

„A mostani átalakulás ennél jóval kevésbé fájdalmas, és sokkal rendezettebb”

– fűzte hozzá Friedman.

USA-érdek a nyugati félteke rendje és biztonsága

Egyúttal tekintsünk előre 2026-ra is: az újév küszöbén állva: mi lehet a legveszélyesebb geopolitikai téves számítás, amelyet egy nagyhatalom elkövethet – és melyik térségben a legvalószínűbb ez?

A legveszélyesebb geopolitikai tévedés az lenne, ha nem vennék komolyan a Trump-adminisztráció által kiadott amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiát, és azt feltételeznék, hogy ez nem az amerikai külpolitika alapvető és tartós átalakulását jelenti, hanem csupán egy átmeneti irány, amely a következő választással eltűnik

– bocsátotta előre George Friedman.

A sztárelemző kiemelte:

az Egyesült Államok az elmúlt nyolcvan évben szinte folyamatosan háborúkat vívott a keleti féltekén,

Koreától Vietnámon át Irakig és Afganisztánig, hogy csak a legfontosabb konfliktusokat említsük.

Emellett gazdasági és katonai biztonságot nyújtott Európa számára is.

„Ma azonban az Európai Unió együttes GDP-je nagyobb, mint Kínáé. Az amerikai külpolitika régi modellje, amely a keleti féltekére összpontosított, elavulttá vált” – nyomatékosította az Economxnak a geopolitikai stratéga.

A jövőkutató szerint az Egyesült Államok elsődleges érdeke most a nyugati félteke rendje és biztonsága, valamint a Karib-térség, ahol az új korszak első felvonása már zajlik.

„A kínaiak ezt megértették, az oroszok jelenleg zavart állapotban vannak, a legfontosabb kérdés pedig az, hogy az európaiak képesek-e felismerni ezt a tényt – mert ha nem, ők vannak a legnagyobb veszélyben”

– figyelmeztetett George Friedman.