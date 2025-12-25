Az amerikai Igazságügyi Minisztérium több mint egymillió olyan dokumentumot talált, amelyek potenciálisan Jeffrey Epsteinhez, az elítélt szexuális bűnözőhöz köthetők. Ezek miatt elhalaszthatják a teljes körű nyilvánosságra hozatalt hetekre, amíg a tisztviselők az áldozatok védelme érdekében kitakarják a részleteket – közölte az Igazságügyi Minisztérium információja alapján a Reuters.

Donald Trump elnök kormányzata a napokban elkezdte nyilvánosságra hozni a Trumppal az 1990-es években baráti viszonyban álló férfi bűnügyi nyomozásával kapcsolatos dokumentumokat. A Kongresszus által elfogadott törvény szerit minden iratot december 19-ig nyilvánosságra kellett volna hozni, de az eddigiekben annyi kitakart rész szerepelt, hogy az feldühített néhány republikánust, és nem tett jót a pártot fenyegető botrány eloszlatása érdekében a 2026-os félidős választások előtt.

Egy szerdán, a közösségi médiában megosztott üzenetben az Igazságügyi Minisztérium azt nyilatkozta, hogy az FBI és a manhattani amerikai ügyészség több mint egymillió, potenciálisan Epsteinhez kapcsolódó dokumentumot tárt fel, de nem részletezte, hogy mikor vagy hogyan találták meg a dokumentumokat.

„Ügyvédeink éjjel-nappal dolgoznak az áldozatok védelme érdekében szükséges jogilag előírt kitakarásokat felülvizsgáljuk és elvégezzük, és a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk a dokumentumokat” – közölte a minisztérium.

„Az anyag hatalmas mennyisége miatt ez a folyamat eltarthat még néhány hétig”– tették hozzá.