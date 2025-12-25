Akár 120 ezer Tesla-szerződés is érvénytelen lehet Németországban, egy hibás online rendelési gomb miatt. Az amerikai gyártó elleni csoportos perhez már több százan csatlakoztak, és az sem kizárt, hogy precedensértékű ügy lesz belőle – írta meg az Index a német Bild híre alapján.

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) friss ítélete alapján akár több tízezer, online kötött Tesla-adásvételi szerződés is érvénytelenné válhat miután

a Tesla hosszú időn keresztül nem használta azt az egyértelmű megjelölést, hogy a vásárlónak fizetési kötelezettsége van. Janosch Kemper fogyasztóvédelmi ügyvéd szerint a vállalat azért kerülte a figyelmeztető szöveget, hogy ne riassza el a vásárlókat.

Jelenleg mintegy 300 Tesla-tulajdonos csatlakozott egy csoportos keresethez az amerikai autógyártó ellen, miután a BGH a novemberi alapítéletében kimondta: online vásárlás csak akkor minősül jogilag kötelező érvényűnek, ha a megrendelés gombján egyértelműen szerepel például a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” felirat.

A döntés alapvetően egy ingatlanközvetítői jutalékkal kapcsolatos per ítélete volt, ám a jogértelmezés minden online vásárlásra alkalmazható.

A Tesla csak 2023 nyarán módosította a rendelési gomb szövegét.

Ennek következtében minden olyan online kötött adásvételi szerződés kockázatossá válhat, amely 2022 és 2023 augusztusa között jött létre. Ebben az időszakban akár 120 ezer szerződés is érintett lehet.

Az ügy komoly precedenst teremthet nemcsak a Tesla, hanem minden online értékesítést alkalmazó nagyvállalat számára Németországban és az Európai Unióban is.

Az ügyvéd szerint az érintett vásárlók visszaadhatják autójukat, és akár a teljes vételárat is visszakaphatják – függetlenül a jármű aktuális értékétől vagy állapotától. A 2022-ben vásárlók követelésének elévülése azonban december 31-én jár le.