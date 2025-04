A világjárvány hatalmas változásokat indított el az irodapiacon, a home office erőre kapott, és a dolgozókat a pandémia után is nehéz visszaparancsolni a munkahelyeikre. Világméretű alkufolyamat kezdődött, amelynek eredménye a hibrid munkavégzési modell elterjedése, vagyis a hét meghatározott napjait az alkalmazottak az irodában töltik, a többit pedig otthon a privát szférájukban.

Az irodapiac világméretű változására egzakt adatok alig állnak rendelkezésre, de olyan infók is vannak, hogy például New Yorkban az irodakapacitás 20-30 százaléka kihasználatlan, sőt, ennél sokkal rosszabb statisztikák is adódnak. Miközben az Egyesült Államok városai szembesülnek a világjárvány utáni valósággal, a belvárosi gazdaságokat, üzletközpontokat megalapozó irodaházak némelyike küzd a bérlők vonzásával.

Kép: Economx

Azonban az irodaépületek lakásokká alakítása meglehetősen bonyolult és költséges folyamat. A burkolatokat, padlóelemeket sok esetben ki kell cserélni, a régebben épült ingatlanok meglehetősen kevés természetes fényt engedtek be, emellett az épületrendszereket, mint például a HVAC-t és a vízvezetékeket is át kell alakítani. Nem beszélve az alaprajzi átalakulásról, amelyet meghatároznak a főfalak és a gépészeti strangok.

Nálunk sem idegen a dolog

De mi újság Magyarországon? Nálunk jelenleg az üresedési ráta a budapesti irodapiacon nagyjából 14 százalék. A pandémia óta szép lassan kúszott felfelé a szám, majd mintha stagnálás következett volna be. Utóbbi oka lehet, hogy egyre kevesebb irodaház épül, idén meglehetősen szerény nagyságrendű volumen érkezik a piacra. Bár jövőre nagyobb állományt adhatnak át, valamint a zöld és fenntartható épületek keresettek a bérlők körében, azért megindult itt is az átalakulás.

Emellett számos állami intézmény, szervezet költözik új irodaházba, bérleménybe, amelynek következtében több százezer négyzetméternyi irodaterület szabadul fel Budapesten. Itt következhetnek be a funkcióváltások, irodaházból lakótömb vagy szálloda lehet. Nyilván a belvárosban az utóbbira nagyobb esély mutatkozik, ráadásul erre van már példa is.

Többnyire a B és C kategóriás irodaépületek lehetnek a metamorfózis alanyai, egy nem túl esztétikus házból még akár lakóprojekt is lehet, ahol a lakhatási válságra megoldásul kisebb garzonokat alakíthatnak ki.

Nem véletlen, hogy a nagy irodafejlesztő vállalatok nyitnak a lakáspiac irányába. Már korábban is jellemző volt, hogy egy-egy meghatározó cég több lábon állt, elég csak a Futureal-csoportot vagy éppen a Winget megemlíteni, de már a DVM Group és az Atenor is épít lakásokat, és valószínűleg érkeznek a többiek is. Ennek az oka, hogy a hazai kereskedelmiingatlan-szektort meghatározó irodapiac gyökeres átalakuláson megy keresztül, bár sok szakember jósolja, hogy eljön még a reneszánsz.

Mégis évek óta a logisztika tündököl, ugyan az ipari ingatlanpiacon is konszolidáció zajlik, egyrészt a pandémia utáni hihetetlen felfutás magas szintjét nem lehet hosszú távon tartani, másrészt a világválság betett az autóiparnak, és mi erősen kitettek vagyunk ebben a szegmensben. Emellett a szállodaipar turbósebességbe kapcsolt, nemcsak a négycsillagos márkák érkeznek, hanem már az ötcsillagosok is megvetették a lábukat a magyar fővárosban, és köszönik szépen, jól érzik magukat.

Józsefvárosban is lépnek

Az irodaház helyett lakóház koncepció felmerült Józsefvárosban is, ahol az Atenor 2018 óta építi a nagyszabású, 72 ezer négyzetméteres Aréna Business Campus irodanegyedet a Hungária körútnál. Érdemes górcső alá venni a környéket, amely hihetetlen fejlődésen ment keresztül. A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében, illetve tágabb környezetében korszakalkotó volt a Puskás Aréna újjászületése, de a közeli Arana Mall is jól tartja magát. Majd érkezett a hír, hogy a Puskás Ferenc Stadion metrómegállóra épül Budapest legújabb multifunkciós központja, a Centrale. De itt van egy nagy irodakomplexum is, az Arena Corner.

Visszatérve az Aréna Business Campusra, az első, 21 ezer négyzetméteres épületet már 2020-ban átadták az egykori kenyérgyár józsefvárosi telkén. Azonban a tervezett további három épület még nem készült el teljesen, hiszen közbeszólt a járvány, a válság, a háború és az energiakrízis. Nem véletlenül a piaci igények megváltozása miatt a beruházó módosította az elképzeléseket: irodaházak helyett lakóház és hotel épülhet a Hungária körút mentén.

Kép: Economx

Ennek érdekében a március 27-i ülésen a képviselőtestület a józsefvárosi kerületi építési szabályzat módosításának kezdeményezéséről és településrendezési szerződés megkötéséről döntött. Az önkormányzat szerződést köt a Hungária Greens Kft.-vel a 2018. januárban ettő alá hozott településrendezési szerződés módosítására.

Az előterjesztés leírása szerint az „A" épület bérbeadását követően a fejlesztő megkezdte a „B" épület felépítését is, amelynek kivitelezési munkái a COVID-19 idején felfüggesztésre kerültek. A beruházó tájékoztatása szerint a „B” épületet a jelenlegi helyzetben gazdaságilag észszerűtlen irodaként kiépíteni. Ezért a beruházó a szerkezetkész „B" épületet, valamint egy további épületet („C" épület) lakóépületként szeretné befejezni, illetve megépíteni, míg a negyedik, „D" jelű épület szálloda funkciót kapna.

A lakófunkció megjelenése a Százados negyed számára is kedvező, mivel az irodafunkcióhoz képest a lakások használata kisebb gépjárműforgalommal jár, valamint az új lakosok révén a kereslet növekedésével bővülhet a jelenleg hiányos szolgáltatások köre, amelyre jelentős igény mutatkozik.