A Lurdy Ház közvetlen környezete, a IX. kerület az elmúlt években látványos változáson ment keresztül: új irodaházak és lakóingatlanok jelentek meg, ami átrendezte a helyi ingatlanpiaci viszonyokat, ugyanakkor új beruházási és növekedési lehetőségeket is teremtett.

A ház erre tudatos újrapozícionálással reagált: ma már komplex bevásárló-, iroda- és szabadidőközpontként működik, amely a bérlők üzleti igényeire és a látogatók megváltozott szokásaira egyaránt választ ad. Ugyanis a látogatók egyre nagyobb hányada érkezik szolgáltatások, sportélmények és közösségi programok miatt.

A felújított közös irodaterületek, a rugalmasan alakítható irodaterületek, a helyben elérhető szolgáltatások és a mindennapi bevásárlás kényelme együtt olyan vonzó munkakörnyezetet teremtenek, amely valódi előnyt jelent a cégek és a dolgozók számára.

Napelemrendszer a tetőn

A közel 90 ezer m2 alapterületű, 1998-ban épült komplexum az elmúlt években teljes energetikai modernizáción esett át. A fejlesztések egyik legjelentősebb eleme a tetőre telepített napelempark, amely évente mintegy 700 ezer kWh megújuló energiát termel, ami 250–300 háztartás éves elektromosenergia-fogyasztásának felel meg.

Az energetikai megújulás másik pillére az új hőszivattyús rendszer, amely az épület saját hőmérséklet-különbségeit alakítja át hasznos energiává. Ez a megoldás számottevő energiamegtakarítást eredményez, egyenletesebb hőérzetet biztosít és várhatóan kb. 20 százalékkal csökkenti a hálózatról vásárolt energia mennyiségét.

Emellett a korszerű épületfelügyeleti automatika az egyes irodákban és üzletekben lehetővé teszi a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást, miközben a közös területek és az egész épület fűtési–hűtési rendszerét központilag irányítja. Ennek köszönhetően a ház jóval hatékonyabban és energiatakarékosabban működik.

Továbbá folyamatban van a BREEAM In-Use „Very Good” tanúsítvány megszerzése, illetve októberben a Lurdy Ház Access4You Ezüst Tanúsítványt szerzett, amely igazolja, hogy az épület mindenki számára - a mozgásukban, látásukban vagy hallásukban érintettektől az idősebb korosztályig - önállóan és biztonságosan használható.

Bővülő ökoszisztéma

A központ az elmúlt években tudatosan bővítette szolgáltatási ökoszisztémáját, hogy a mindennapi bevásárlás mellett a minőségi szabadidő eltöltésének helyszíne is legyen. A cél egy olyan élménytér kialakítása volt, ahol a látogatók számára természetes az egész napos tartózkodás.

A szolgáltatási kínálatot a Lurdy Mozi, a Rendezvényközpont, a Játszóház és a Thai Masszázscentrum teszi teljessé, egyetlen épületben ötvözve a vásárlást, a sportot, a rekreációt, a szórakozást és a közösségi élményeket.

„A Lurdy Ház ma már a hagyományos bevásárlóközponti funkció mellett teljes értékű szabadidő- és szolgáltatóközpontként is definiálható”– mondta Szilágyi Csaba, a Lurdy Ház ügyvezető igazgatója. „Célunk egy élő, sokszínű, egész nap használható komplex tér kialakítása volt, ahol bevásárolni, dolgozni, sportolni, találkozni és kikapcsolódni is lehet, mindezt egy olyan épületben, amely műszaki és fenntarthatósági szempontból is megfelel a mai kor elvárásainak.”

A központban számos ismert nemzetközi kiskereskedelmi márka működik, amelyek a mindennapi bevásárlási igényeket elégítik ki, emellett a ház a minőségi szabadidő eltöltésére is számos lehetőséget kínál.