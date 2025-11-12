A GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) a világ egyik legelismertebb ESG benchmarking rendszere az ingatlanszektorban. Évente több mint 2000 ingatlanalap és létesítmény teljesítményét értékeli környezeti, társadalmi és irányítási szempontok alapján, lehetővé téve az iparági összehasonlítást és az átláthatóságot.

Az ötcsillagos minősítés a legmagasabb elérhető fokozat, amely a kategóriájában legjobban teljesítő, legfelső 20 százalékba tartozó szereplőknek jár. Az Allee a kelet-európai retail peer-csoportban az első helyet szerezte meg, míg az európai non-listed retail mezőnyben az ötödik helyen végzett, közel száz vizsgált egység közül.

„Ez az eredmény nemcsak egy rangos minősítés, hanem visszajelzés arról, hogy a fenntarthatóság terén tett beruházásaink és folyamatos fejlesztéseink mérhetően növelik az épület teljesítményét. A GRESB-rendszer egyik sajátossága, hogy a korábbi fejlesztéseket csak három évig veszi figyelembe. Így a korábban elért szint megtartásához vagy emeléséhez is folyamatos innovációra van szükség” – emelte ki Tuska Dávid, az Allee műszaki vezetője.

Az Allee egyik különlegessége a klímakövető épületautomatikai rendszer, amely meteorológiai előrejelzések és valós időben mért külső adatok alapján szabályozza az épület energiafelhasználását. A rendszer képes dinamikusan reagálni az időjárás-változásokra, így az épület üzemeltetése mindig a leghatékonyabb energiafelhasználással működik, ami hozzájárul az energiafogyasztás optimalizálásához. Ez a megoldás Magyarországon ritkaságszámba megy, és jól mutatja az Allee elkötelezettségét a technológiai fejlesztések iránt.

A bevásárlóközpont villamosenergia-ellátása 100 százalékban megújuló forrásból származik. Az Allee saját napelemrendszerrel is rendelkezik, emellett az idei évtől PPA (Power Purchase Agreement) szerződést is kötött egy hazai naperőművel, amely révén közvetlenül, dedikált forrásból vásárolja a villamos energia egy részét, amely sokkal átláthatóbb energiaforrás. Ezzel az Allee az elsők között valósította meg a közvetlen zöldenergia-beszerzést a hazai kereskedelmi ingatlanpiacon.